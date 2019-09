El empresario teatral Guillermo Marín habló sobre los rumores de romance que lo vinculan con Sol Pérez Crédito: Instagram

En medio de los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Sol Pérez, Guillermo Marín rompió el silencio esta mañana en Involucrados. En el living del programa de América, el productor teatral se encontró cara a cara con la ex "chica del clima" y desmintió las versiones que aseguran que su relación con la rubia va más allá de lo laboral.

Separado hace dos meses, tras un matrimonio de 8 años con Valeria Archimó, Marín aseguró que se enteró de este rumor por su exmujer, y negó rotundamente la versión de romance. " Sería de psicópata a los dos meses de haberme separado ya estar con una mujer. Por respeto a Valeria y porque tengo una hija de 4 años (...). A mí esto me deja mal éticamente. Es mi forma de ser, tal vez soy culposo, no sé", expresó el productor, visiblemente afectado por la situación.

Luego, aseguró conocer muy bien a Mariano Caprarola -quién lanzó esta versión días atrás- y contó que el asesor de moda lo llamó tres o cuatros veces para aclarar la situación. "Me llamó con mucho miedo. Le dije que el llamado era antes, que tenía que chequear las cosas antes de hablar porque así podía hacer mucho daño (...). Aparte me extraña de él, porque siempre venía a pedirme trabajo para el verano", disparó enojado.

Con respecto a los motivos por los que estaría circulando esta versión, opinó: "Yo creo que lo inventaron porque en el teatro pongo bastante distancia con el elenco, tengo conducta. Y siempre le concedí a Sol cosas que no le concedí a nadie o solo a las figuras o cabezas de compañía. Lo hice porque Sol trabajaba mucho, tenía varias cosas a la vez y le daba ciertos permisos. Probablemente alguien de adentro haya dicho esto de envidia, para ensuciarme".

Lejos de negar que su relación sea sólo profesional, Marín sorprendió al reconocer el afecto y cariño que lo une a Pérez. "A Sol la adoro, mato por ella y esto no va a cambiar nada", aseveró. "La voy a seguir abrazando como la abrazo, le voy a seguir hablando como le hablo, voy a seguir trabajando con ella como hasta ahora, no me voy a esconder. Siempre vamos a tener una relación de hermanos. Lo conozco al tío, al padre, a toda la familia; es más, a veces hasta la aconsejo cuando sale con alguien", relató.

Minutos después, el discurso de Marín fue interrumpido por un nuevo descargo de Sol Pérez, quien aseguro estar cansada de ser blanco de acusaciones constantemente: "Yo no tengo nada que aclarar. Cada vez que alguien se separa me meten como la tercera en discordia. Pasó con Fede Bal, pasó con Pampita y Pico Mónaco y ahora con Guillermo y Valeria. La verdad que por mí, ya ni me gasto en aclarar pero sí me duele por Valeria que la conozco, compartí todas las noches con ella en el verano, conozco a su hija Ámbar y jamás me metería ahí".

Pérez confesó que le mandó un mensaje a Archimó para aclarar la situación, aunque no sabe si le creyó. "Hablé con ella, le dije que yo no tenía nada que ver. Que si quería que nos juntemos a tomar un café, no había problema porque me pongo en su lugar y es horrible. Le dije que si quería podía mostrarle los chats de trabajo que tengo con Guillermo porque yo no borro nada nunca. Es más, no sé donde vive Guille, ni él sabe donde vivo yo", aseguró la rubia, intentando desterrar cualquier duda al respeto.

Y si bien hasta el momento Archimó no habló sobre el tema, la producción de Involucrados pudo comunicarse con ella y aseguró que está bastante enojada al respecto. "Está muy molesta. Dice que es una cargada que Marín diga que Pérez es como su hermana", detalló uno de los panelistas del programa.

La respuesta de su ex no tardó en llegar, e intentando poner paños fríos aclaró: "No me puedo meter en su cabeza. Valeria es fantástica, tuvimos 8 años de amor muy intensos. Si ella considera que yo la estoy cargando porque digo que Sol es como una hermana o la asesoro en varias cosas, tendrá un por qué, pero tendrá que decirlo ella. Yo no me puedo meter en su cabeza. Nunca voy a hablar mal de Valeria porque no lo merece, es una mujer bárbara", remató Marín.