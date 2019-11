Gustavo Guillén se refirió a la denuncia por violencia de género de su exesposa

Gustavo Guillén pasó por el living de Incorrectas y habló de todo Crédito: Instagram

"Nunca me acusaron de acoso. Los tiempos han cambiado mucho. Soy defensor de los derechos de la mujer pero, a veces, hay extremos. El otro día miré a una muchacha cinco segundos y me increpó", contó Gustavo Guillén en Incorrectas. "Hay que tener un cuidado enorme porque llegamos a extremos impensados".

El actor fue uno de los galanes de los 90, protagonista de decenas de novelas. "Hay un ninguneo a los galanes. Lo primero que se ve es lo físico, pero después está la habilidad de salirse de ese lugar. Yo tuve suerte porque mis personajes me dieron la posibilidad de mostrarme más como actor que como galán", explicó.

"Jamás tuve que consensuar nada ni pasé nunca un límite. Además, si en un beso de televisión metés una lengua, queda espantoso. Podés preguntarle a tu compañera si podés darle un beso de aquellos y, si acepta, está bien. Y cuando se termina el trabajo, cada uno a su casa. Hoy me da pánico trabajar con alguien y que me digan que la acosé. Hay que consensuar y decirle al director, para tener un testigo", indicó.

El actor también se refirió a la denuncia por violencia de género que le hizo su exmujer Luciana Abelanga, madre de su hijo Pedro, de dos años. "Fue una situación irreal en la que por la falta de comunicación llegamos a instancias tremendas. Se juntaron algunas cosas y terminamos insultándonos en situaciones límite. Eso quedó en un marco de violencia de género pero no lo fue. Y me ocasionó un trastorno tremendo; me coartó la posibilidad de trabajo. Fue una situación ambigua. Quisimos formar un proyecto de familia y fue doloroso ver cómo se desacomodó todo. Y con una criatura chiquita de por medio. Luciana es la mamá de mi hijo Pedro y está todo bien ahora, no hay nada en manos de la Justicia", concluyó.