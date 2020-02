Tras las explosivas declaraciones de Virginia Gallardo acerca de su salida de Polémica en el bar, Gustavo Sofovich rompió el silencio Fuente: Archivo

Virginia Gallardo se fue de Polémica en el bar, y no en los mejores términos. Sin aclarar los motivos por los cuales decidió bajarse del programa pero instalando algunas sospechas, la actriz y bailarina sorprendió a toda la audiencia y a sus compañeros con su decisión. Esta mañana, Gustavo Sofovich salió a contar su versión acerca de los motivos de su alejamiento.

Sorprendido y dolido, el productor del programa que emite América contó cómo tomó la decisión de la modelo. "Virginia es familia. Es difícil entender lo que quiso decir. Ningún integrante de la mesa es responsable de los contratos y los sueldos, yo soy el responsable", advirtió desde el móvil en Los ángeles de la mañana.

En cuanto a los motivos por los cuales Gallardo renunció al programa, aseguró que fue por un tema exclusivamente económico. "Sé que se fue por dinero. Virginia trabajó con nosotros durante cuatro años. Ella, a través de la gente de la producción, me hizo llegar su reclamo a fin de año, pero yo estaba saliendo de un infarto. Me mandó un mensaje y no lo pude contestar en ese momento porque estaba saliendo del hospital", reveló el hijo de Gerardo Sofovich.

"Esto es producción de Kuarzo Contenidos, el responsable de lo económico soy yo. Pero tenemos un presupuesto. Ni Mariano (Iúdica), ni Chiche (Gelblung), ni Gastón (Recondo), ni Mauro (Viale) tienen que ver con la parte económica. Cuando me escribió a fin de año, le dije que no era el momento para negociar, en esa época no había dinero, siempre se negocia en marzo", agregó sorprendido.

Tras asegurar que Gallardo se despidió de sus compañeros con unas palabras hermosas, confesó no entender los motivos por los cuales la rubia está sembrando dudas en todos los medios. "Al decir 'pasaron cosas', abrís una puerta que lleva a pensar un montón de cosas. Los chicos de la mesa estaban muy sorprendidos ayer. Se están comiendo un garrón porque no fue clara. A fin de año se despidió del chat con palabras muy lindas. Fueron cuatro años de trabajar juntos", repitió nuevamente.

Al hablar de los posibles reemplazos para este año, el productor afirmó que ya están barajando varios nombres, entre ellos el de Luciana Salazar. "Estamos con tratativas con Luciana. Si nos terminamos de poner de acuerdo, arranca en marzo. Pero Luciana no vendría a reemplazar a Virginia, se va a sentar en la mesa. Son lugares diferentes", expresó.

Su declaración generó una gran sorpresa en el panel y rápidamente las panelistas advirtieron que esto va a enojar aún más a Gallardo. "Virginia se ganó su lugar con mérito propio. Estaba atrás del bar y con su esfuerzo pasó a sentarse en una banqueta al lado de Mariano. Polémica... va mutando", explicó.

En cuanto a su estado de salud, Sofovich aseguró que se está recuperando muy bien del infarto que sufrió a fin de año. "Estoy cuidándome mucho. Fue un susto, se me tapó un stent. Después del infarto, me dolía el pecho todo el día y vivía yendo al médico. Largué el teléfono y ella justo me mandó que tenía un problema económico y le dije que en ese momento no podía resolverlo", concluyó justificando por qué no pudo hablar con la actriz a fin de año.

Sobre los dichos de Ginette Reynal sobre su padre

Hace unos días, Ginette Reynal pasó por el living de Incorrectas y sorprendió a todos al contar que en la época en la que trabajó con Gerardo Sofovich, el productor se le insinuaba constantemente.

Enseguida, Ángel de Brito aprovechó el móvil y le preguntó a su entrevistado qué opinaba sobre estas declaraciones. "Lo leí y lo hablé con ella. Tengo un cariño enorme por ella, somos amigos. Quiso decir algo y se desvirtuó. A mí me dijo que no quiso decir eso. Lo está aclarando ahora nuevamente", señaló, dando a entender que está todo bien con la actriz.