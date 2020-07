Karina La Princesita y el modo en que aprendió a vencer inseguridades: "A los haters no hay nada que les venga bien" Crédito: Instagram

17 de julio de 2020 • 12:56

A punto de debutar como jurado en el Cantando por un sueño 2020, Karina, "La Princesita" Tejeda pasó por Los ángeles de la mañana y contó cómo se prepara para su nuevo rol. Sin entrar en polémicas, imaginó cómo será el encuentro con dos de sus colegas que competirán en la pista -Gladys "La Bomba Tucumana" y Ángela Leiva, con quienes tuvo algunos cruces en el pasado-, y se identificó con el posteo de Oriana Sabatini en redes. "He rechazado propuestas laborales por inseguridad", confesó.

"Cada propuesta que tengo la estudio bien, nunca digo que sí al toque. Pienso mucho y pongo en la balanza los 'sí' y los 'no'. Yo no soy profesora ni coach vocal pero tengo 16 años en la música, en los cuales aprendí un montón de cosas", comentó la estrella de la movida tropical sobre su decisión de estar en el jurado del certamen de canto producido por Laflia.

Ansiosa por escuchar el amplio abanico de participantes, la artista contó en qué se va a basar a la hora de dar sus devoluciones: "Hay de todo y eso es muy bueno. Hay gente de la cumbia, chicos de las redes, muchos talentosos (...). Yo estuve la mitad de mi carrera sin saber cantar por eso no siempre hay que tener un caudal de voz increíble para ser exitoso. A mí esto de lastimarme las cuerdas... He tenido quistes por no saber cantar... Me enseñó a potenciar otras cosas como cantante. La técnica vocal es importante pero hay otras cosas también fundamentales: transmitir, tener una buena presencia escénica, una buena pisada", señaló.

Al hablar de los artistas convocados para el reality de eltrece , Karina no pudo evitar hablar de sus dos rivales Gladys "La Bomba Tucumana" y Ángela Leiva, también referentes de la movida tropical y con quienes tuvo conflicto en el pasado. "Para los cruces siempre tiene que haber dos. Cuando Gladys dijo algo yo me lo tomé a chiste, a veces decido ignorar las cosas. Ángela en el 2003 empezó a decir cosas graves y jamás le contesté", advirtió alejándose de la polémica.

Blanco de varias críticas a lo largo de su carrera, la ex del Polaco opinó sobre el posteo que hizo Oriana Sabatini en su cuenta de Instagram, donde se muestra al natural resaltando las imperfecciones de su cuerpo. "La primera propuesta para el 'Bailando' la tuve en 2008 y una de las cosas por las que no la acepté fue por las cosas que se decían de mí y que, en ese momento, me afectaban un montón", confesó muy identificada con las palabras de la cantante pop.

"Ahora que tengo una hija adolescente esto ya no me importa demasiado. Pero este tipo de comentarios te generan mucha inseguridad, hace que no te aceptes, que rechaces propuestas laborales o que te cuestiones todo los días a la hora de vestirte. A los haters no hay nada que les venga bien. Si estás gorda porque estás gorda, si estás flacas porque no comés, no hay colectivo que les venga bien", confesó sobre todo lo que sufrió en su momento.