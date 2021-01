Crédito: Soledad Aznarez

Aunque Intratables se caracteriza por lo ecléctica de su propuesta, la vuelta de Fabián Doman a la conducción del programa llegó con la visita a la distancia con Carlos Villagrán, el popular personaje de Quico (luego cambiado por "Kiko", por cuestiones de derechos) hoy precandidato a la gobernación de Querétaro.

"Me buscó la gente por la popularidad del personaje -explicó el actor-. Ya cumplimos 50 años con el Chavo del 8. Como llevan la ventaja de que todo el mundo me conoce, y yo desde hace cuarenta años estoy en Querétaro, me animé también".

Además de recorrer su carrera como parte de la troupe de Chespirito (como suele suceder en cada entrevista que se le hace desde hace medio siglo), Villagrán aprovechó su nuevo rumbo electoral para cuestionar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hoy transitando el Covid-19: "En México se duda del Covid positivo, no se sabe si hay un plan detrás de eso. De todos modos, si es cierto, es importante desearle una pronta recuperación. Con el manejo de la pandemia él no estuvo atinado, se pensó que era mucho más fácil". Y con respecto a su posición dejó en claro las diferencias: "Estoy parado del lado bueno, del lado de la responsabilidad".

El intérprete de Kiko también se refirió al anuncio de Nicolás Maduro acerca de un remedio creado en Venezuela llamado Carvativir: "Le faltó un 'Llame ya'. Ni siquiera estaba enterado del nombre, lo tuvo que leer. Es una irresponsabilidad lo que está haciendo. Hay tres vacunas muy importantes, que se está tratando de que lleguen a todo el mundo. A ver si apresuramos, agitamos esa rama de árbol, y que 'caiga de Maduro'".

Mientras espera al 8 de febrero, fecha en la que se haría oficial su candidatura, el actor reconoció haber recibido ya los primeros reveses de la política: "En cincuenta años recibí cosas hermosas, que me llevo en el corazón. Es la primera vez que recibo una bofetada, y después otra, y otra. Pero tengo una edad suficiente para saber que esto existe y más en la política, el único que no ha querido entenderlo se llama Maduro. Creo que lo que se debe criticar es el hecho, las propuestas, las prioridades y las necesidades".

