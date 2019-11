El mediático compartió una noche de anécdotas con su hija en el programa de Santiago del Moro Crédito: Captura de Video

28 de noviembre de 2019 • 13:40

Jacobo Winograd fue el invitado de anoche de Santiago del Moro en Quien quiere ser millonario, y fue acompañado por su única hija, Nazarena. El mediático mostró su lado más sensible y contó cómo es como padre: anécdotas de celos y reproches, la confesión de quién es su único gran amor y un recuerdo retro con Silvia Süller por el apodo que le quedó para siempre.

Por la pantalla de Telefe, el cómico confesó que a pesar de que tuvo muchas relaciones amorosas nunca se sintió completamente enamorado. "Cuando mi hija llegó al mundo yo conocí por primera vez lo que era el amor verdadero", sentenció. Luego comenzó su relato sobre uno de los peores momentos que vivió como padre: cuando Nazarena le confesó que estaba de novia.

"Yo nunca pensé que iba a conocer un novio de ella, me ponía loco, hasta hace poco, que me dijo: 'Papá, tengo novio'. ¡Lo sufrí tanto! La condición es que no la bese delante mío, porque no puedo soportarlo", confesó con humor el actor.

Jacobo Winograd cuenta cómo es su relación con su hija - Gentileza: Telefé 02:01

Video

Después, su hija contó cómo es convivir con Winograd: "Él es así tal cual como lo ven. No es un personaje. Es intenso, ansioso, todo lo que muestra. En casa siempre coincidimos a la noche para cenar". Y agregó: "Antes viví muchos años con mi mamá, pero quería compartir más tiempo con él. Nos veíamos sólo los fines de semana, y quería que tuviéramos más momentos juntos".

El cómico volvió a expresarle su amor a su hija y se emocionó al rememorar su historia de vida: "Ella es lo único puro que tuve en la vida. Una vez me preguntaron si tenía miedo de morirme y dije que no. Hasta que llegó ella a mi vida. Yo sufrí mucho, no tuve mamá prácticamente, me abandonó cuando era chico. Me crié sin madre y estuve con mis hermanos en un asilo internado hasta los 14 años".

Sobre el final, habló de su pasado mediático con Süller: "Con Silvia estamos bien, ahora ella alquiló un departamento y yo la ayudé varias veces. Me da pena, se murió la mamá, el papá. La pasó mal y la está peleando". Y concluyó: "Lo único que me dolió de ella es que me mató con el apodo que me puso. Todo el mundo me dice eso en la calle y es una ofensa".