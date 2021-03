Jimena Barón se reencontró con Marcelo Tinelli y ya es jurado de La Academia

Casi nada se sabía de Jimena Barón. La actriz y cantante, que hace unos años tomó por asalto las redes sociales para convertirse en destacada influencer, un día y luego de una serie de traspiés se hartó, dijo basta y se alejó por un buen tiempo de la lupa de medios y seguidores. Es cierto que apareció fugazmente cuando se confirmó su romance con el locutor y actor Luis “El Tucu” López, pero enseguida volvió al perfil bajo.

Por eso, viéndola recorrer junto a Marcelo Tinelli las nuevas instalaciones de Laflia, desde donde va a salir el nuevo formato de ShowMatch: La Academia, lo primero que afloró fue el recuerdo de su entredicho con el empresario y conductor. Y la primera pregunta que le vino a sus seguidores a la cabeza fue: ¿Qué hace ahí?

Y es que en 2019, cuando el Bailando brillaba y nada hacía suponer un desenlace pandémico, Barón fue convocada por la productora al jurado para un reemplazo. Pero Jimena dijo que no, y habló de diferencias con Tinelli (a pesar de ser desde hace muchos años una de las mejores amigas de su hija). Las especulaciones por sus dichos estuvieron a la orden del día, hasta que la sagacidad de los fans coincidió en que a la artista no le había gustado que el productor se hubiera mostrado en Twitter deseoso de sumar al certamen al jugador de fútbol Daniel Osvaldo, ex de Barón y padre de su hijo.

En 2020 también había sonado su nombre como jurado del Cantando, pero eso también quedó en expresión de deseo.

Finalmente dos años después de aquella primera convocatoria y coronavirus mediante, las asignaturas pendientes desaparecieron y a la cantante se la vio con una sonrisa de oreja a oreja, a los abrazos con Marcelo, firmando su contrato y lista para convertirse a partir de mediados de abril en jurado de La Academia. Donde, dicho sea de paso, el Tucu López será participante. Total, todo queda en familia.

