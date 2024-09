Jimena Monteverde reveló hace cuántos años está con su marido y Juana Viale la chicaneó: “Como Nuevediario”

Escuchar

Este domingo 15 de septiembre se celebró una nueva edición del programa Almorzando con Juana (eltrece). Como sucede en cada almuerzo, una serie de invitados asisten al estudio de televisión para contar su vida e interactuar con la conductora. En esta ocasión, quienes participaron del almuerzo fueron: Silvia Fernández Barrio, José María Muscari, Marcela Baños, Gladys “La Bomba Tucumana” y Facundo Conte.

Una vez presentados los invitados, Juana Viale presentó a Jimena Monteverde, la cocinera que se encarga de confeccionar el menú para los comensales, y la chef -como la gran mayoría de las veces- se convirtió en protagonista de la escena. Esta vez fue al ser consultada sobre el tiempo que lleva junto a su marido Mariano Monteverde, con quien tuvo dos hijos: Victorio y Amparo.

Para romper el hielo, Juanita enfrentó a Monteverde y se metió con un tema referido a su intimidad: “Quiero saber si alguien conoce tu cuerpo como lo conoce el mío Gino Bogani”. Sin dejarla contestar, la conductora siguió: “Tu marido...”. Lejos de querer evadir la respuesta, la cocinera replicó: “Y... hasta ahí. Seguramente Bogani te conoce mucho mejor”.

Jimena Monteverde y Mariano Monteverde se conocen hace 31 años

En esa misma línea, Muscari se animó a meterse en la conversación y ahondar más sobre la pareja de la cocinera: “Es un tema recurrente cada vez que vengo... ¿Hace cuánto tiempo están con tu marido?”. Ante la pregunta, Monteverde aclaró: “31 años”. Esta respuesta generó que Juanita chicaneara con humor a la chef por la gran cantidad de años y lo compare con el noticiero creado por Alejandro Romay: “Casi como Nuevediario”.

A raíz de este tema, Monteverde aseguró que tanto a ella como a Mariano, su esposo, le “deberían dar un premio” y también dejó abierta la posibilidad de volver a casarse tras una pregunta de la periodista Silvia Fernández Barrios al respecto.

La historia de amor entre Jimena Monteverde y Mariano Monteverde

Ella cocinera y él instructor de polo. Dos profesiones que los unieron hace 31 años y hasta el día de la fecha, la llama del amor está más encendida que nunca. Ambos se conocieron en 1991, cuando el papá de Jimena tenía un vivero en Pilar y ella, por acompañarlo, conoció a Mariano. Luego del flechazo, empezaron a salir y a los dos años, se casaron.

La historia de amor entre Jimena Monteverde y Mariano Monteverde

Una de las claves, según Jimena, es “la paciencia” para sobrepasar dificultades en un largo trayecto de amor que llegó a los 31 años de duración. “A ver, yo tengo una vida como muy agitada, viajó un montón, estoy todo el tiempo viajando, ahora me voy a quedar en Buenos Aires toda esta semana, le dije a mi marido hoy ‘chau, vuelvo el viernes’. Está bueno, después reencontrarse, salimos a comer juntos”, relató la conductora de Escuela de Cocina (elnueve) al programa Socios del Espectáculo.

Por su parte, la cocinera del programa Almorzando con Juana explicó que su amor por Mariano está intacto y que las libertades otorgadas durante estos años fortaleció aún más el vínculo amoroso: “Es una elección de vida y soy totalmente feliz. El que me conoce sabe que no estoy buscando nada. Soy re jodona, pero saben que nunca ha pasado nada que no quiera”.

