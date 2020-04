Jorge Lanata vuelve a eltrece con PPT

Jorge Lanata vuelve a la tevé en mayo Crédito: La Noche de Mirtha Legrand

Jorge Lanata contó hoy, al término de su programa en Radio Mitre, que en mayo regresa a la televisión con PPT . La noticia la confirmó el periodista en el clásico pase entre el ciclo de Marcelo Longobardi y el suyo.

Recordemos que Lanata se había alejado de la televisión en octubre último, para concentrarse en el cuidado de su salud . La vuelta de PPT - Periodismo Para Todos , el ciclo de investigación política de eltrece , ya tiene fecha de regreso. Según confirmó Lanata será el domingo 10 de mayo. ¿El horario? En principio sería de 22 a 23.

Una de las novedades del retorno de Lanata a la tevé es que el nombre del programa tendrá una modificación. Se llamará PPT Box y en su contenido habrá un monólogo potente, trabajos de investigación y una nueva sección llamada Los boludos de la semana . A raíz de las medidas de aislamiento y el nuevo protocolo de trabajo, el programa no tendrá una tribuna con público como en otras oportunidades.

Desde la gerencia de programación del canal están analizando qué ciclo irá luego del programa de Lanata, a las 23 de cada domingo. Aún no se definieron los nombres de los periodistas que lo secundarán, ya que algunos de los que lo hacían habitualmente tomaron nuevos rumbos laborales.

Esta semana, desde el departamento de comunicación y promoción de eltrece le solicitaron a Lanata que hiciera un anuncio de su retorno a la pantalla y que se refiriera a la actual cuarentena por la pandemia de coronavirus . Según contó el periodista, les propuso hacer una promo algo peculiar: salir con un barbijo con un agujero para poder fumar. "Me la censuraron. No sé por qué me contratan. Te contratan por distinto. 'Sé vos, sé vos', te dicen y cuando sos quien sos, te piden que cambies. Es como las mujeres que una vez que se ponen de novias con el Che Guevara, le piden que se afeite. Pero eso pasa en la tele, no tanto en la radio", cerró el periodista.