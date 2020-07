Jorge Rial lamentó la renuncia de Marcela Tauro a Intrusos y aseguró que le pidió que revelara su fuente porque sintió que estaban abusando de su bondad

21 de julio de 2020 • 23:29

La renuncia de Marcela Coronel a Hay que ver, luego de la tensa discusión al aire con Denise Dumas, sirvió de disparador para que Jorge Rial volviera a referirse a la salida de Marcela Tauro de Intrusos. El conductor dijo que su colega "es una buena mina", lamentó su partida del programa y explicó por qué le pidió que revelara su fuente en el tenso cruce que desencadenó el problema entre ellos.

"Nosotros pasamos por esto. Marcela Tauro se fue del programa después de una diferencia sobre un tema muy puntual que era el caso del doctor Rubén Mühlberger", recordó Rial, en referencia al cruce que protagonizaron mientras entrevistaban al recepcionista del la clínica del "médico de los famosos".

En aquel momento, Tauro comenzó a recibir mensajes en los que se acusaba al empleado de haber desviado fondos y Rial le pidió que revelara quién era su fuente. "Todos sabíamos que Marcela tenía, no una amistad, pero sí una relación de conocimiento con Mühlberger. En aquel momento, mi decisión fue protegerla de todo eso, no involucrarla, porque hay cierto afecto. Pero también sentí que había gente del lado de Mühlberger que la estaba presionando. Lo vi al aire y por eso le pido la fuente, porque sentí que a ella la habían puesto entre la espada y la pared de una manera que a mí no me gustaba. Fue por ella, porque la ponían en un lugar difícil", explicó el conductor.

Rial y Tauro no solo compartieron más de una década y media en Intrusos, sino que formaron parte del recordado ciclo de chimentos Indiscreciones, que durante los años noventa condujo Lucho Avilés. Por eso, el padre de Rocío y Morena aprovechó la situación para dejar en claro que el cariño y el respeto profesional que siente por la periodista están intactos. "Yo la conozco mucho, es una gran mina a la que quiero mucho y lamento mucho que se haya ido. Con lo buena que es, la noté al aire en ese momento presionada. No era para que me diga la fuente, porque yo respeto la fuente de los colegas. Sabía que se estaban abusando de lo buena que es Marcela y a mí me dio bronca", finalizó.