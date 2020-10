Jorge Rial se descompuso el viernes y deberá hacer reposo toda la semana: "Fue un susto"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de octubre de 2020 • 15:09

Jorge Rial estará ausente de Intrusos durante toda esta semana porque sus médicos le indicaron reposo. Desde su casa, el chimentero contó que se descompuso el pasado viernes, durante el último bloque del programa pero que no dijo nada al aire y se esforzó por llegar hasta el final del envío.

"Estoy en casa porque tuve un pequeño inconveniente el viernes, y me sentí mal a pocos minutos de terminar el programa. Sentí una sensación de vacío en el pecho y quienes pasamos por algún accidente cardiaco, conocemos esos síntomas. Me costó mucho la última parte de Intrusos y no quería decir nada para no preocuparlos pero Adrián [Pallares] se dio cuenta y se asustó, y mi productor Julián [León] llamó a la ambulancia", contó este lunes, desde su casa.

Rial siguió adelante con su relato: "Me hicieron un electro en mi camarín que dio bien, pero con algunas dudas. No pudieron grabarlo, por problemas técnicos, y decidimos llamar a mi médico de toda la vida, me trasladaron al Instituto del Diagnóstico, me hicieron otro electro y también notaron algo extraño. Entonces se comunicaron con un especialista de la electricidad del corazón. Vieron algo raro, latidos espaciados. Mi médico me dijo que me tenían que poner un marcapasos. Y la verdad es que me asusté un poco, ya pase por un stent, y otra vez una invasión... Me pidió que me relajara, que iba a seguir consultando con colegas".

"El sábado me pusieron un holter, durante 24 horas y el resultado fue bueno, descartaron el marcapasos pero pensaron en hacerme un cateterismo para investigar un poco más sobre ese episodio. Ya me habían hecho dos y sé de qué se trata. Hoy volvieron a ver todos los estudios y, aparentemente, está todo bien y no haría falta el cateterismo", explicó el conductor en el inicio del programa.

En julio de 2010, Rial se descompuso mientras estaba haciendo en Intrusos, fue internado con la presión muy alta y debió ser operado por una insuficiencia cardíaca. "Lo sucedido me remite a un momento feo de mi vida. El miércoles me vuelven a poner el holter y si sale todo bien, no van a tener que hacerme nada más y lo sucedido el viernes habrá sido un episodio aislado pero no tendría que ir a ningún quirófano", dijo.

"Hoy me siento bien, en casa y aquí me quedo toda esta semana porque me pidieron reposo, no exigirme y aprovechar para replantearme muchas cosas. Tiendo a llenarme de responsabilidades y por ahí tendría que disfrutar un poco más. Quédense tranquilos porque nunca estuve internado y no creo que vaya a tener que estarlo tampoco. Fue solamente un susto, y mi problema cardiaco y el estrés explotaron el viernes", explicó.