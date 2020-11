Juan Cruz Avila dejó A24 para volver al deporte

Juan Cruz Ávila dejó la Dirección de Noticias de A24 para sumarse a ESPN

Pablo Montagna Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de noviembre de 2020 • 19:24

Luego de cuatro años, el productor Juan Cruz Ávila dejó de manejar los contenidos periodísticos de la señal de noticias del Grupo América, A24, para volver a sus raíces: el deporte.

Luego de semanas de rumores y trascendidos, el viernes 27 fue el último día formal de Juan Cruz Ávila en la Dirección de Noticias de la señala informativa, a donde arribara en 2017. Lo hace después de una temporada exitosa para la señal, que gracias a Jonatan Viale, Eduardo Feinmann y Baby Etchecopar logró liderar el segmento de los canales de noticias durante los programas de los citados periodistas.

"No sigo en A24, me fui el viernes y ahora estoy en ESPN. Ya arreglé con Daniel Vila -el presidente del Grupo América-. Terminé en muy buenos términos", confirmó en diálogo con LA NACIÓN el hijo del recordado Carlos Ávila. "Me voy a dedicar a trabajar en deportes", resaltó el productor

"Me quiero tomar un tiempo, estoy muy contento con ESPN y el grupo de periodistas que se armó, así que estoy feliz con la decisión. El mundo del deporte es mi pasión, por eso acepté esta oferta", agregó Ávila, quien mantiene el 40 % de Jotax, la productora de la que él es CEO y que idea, desarrolla y produce integralmente formatos para televisión abierta. Hoy tiene a su cargo en América ciclos como Animales sueltos, Fantino a la tarde, Estelita en casa, Santo sábado, Arena life, RM Romina Manguel y Antes de mañana, que llega a su fin este domingo.

Tras el alejamiento de Juan Cruz Ávila de A24, el cargo quedaría en manos de Liliana Parodi, actual gerenta de Programación y Producción de América.

El reacomodamiento de la señal de noticias terminará de producirse en febrero próximo. Con respecto a la grilla de 2021, la prioridad la tendrán los periodistas que ya son parte de la señal y del canal de aire. Pero podría haber importantes cambios, como el alejamiento de algunas de las principales figuras: Jonatan Viale, Eduardo Feinmann y Baby Etchecopar. También podrían dejar la señal Antonio Laje, Luis Novaresio y Maxi Montenegro.

