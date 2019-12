Juan Minujín habló sobre su experiencia filmando la película de Netflix Los dos papas, junto a Jonathan Pryce y Anthony Hopkins Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de diciembre de 2019 • 19:19

"Cuando me convocaron para filmar Los dos Papas, que se estrena el 20 en Netflix, me puse a estudiar sobre la vida de Jorge Bergoglio. No soy religioso así que leí mucho y me reuní varias veces con el Padre Octavio, que es jesuita y me contó muchas cosas sobre Bergoglio, sobre el protocolo de las misas", reveló esta tarde Juan Minujín en el diván de Cortá por Lozano.

"Es una vida muy extraña la que tuvo y me sorprendió el cambio que tuvo entre sus años en Buenos Aires a la agenda que maneja siendo ya el Papa Francisco, con los refugiados, el cambio climático y tantas cosas más. Yo no sabía ni el Padre Nuestro, ni siquiera hacerme la señal de la cruz. Aunque interpreté a un cura hace muchos años, pero era más hippie", contó el actor.

Entusiasmado con la película que protagonizan Jonathan Pryce y Anthony Hopkins, Minujín adelantó que "es entretenida, divertida y ellos están espectaculares". "Tiene dinámica. La vi por primera vez en el Festival de Toronto y me encantó. Es un proyecto desafiante", aseguró.

Trailer de Los dos papas - Fuente: Netflix 01:33

Video

Minujín jugó casi todas sus escenas con Pryce. "A Hopkins lo conocí en el festival. Soy muy fan del director, Fernando Meirelles. Tuvimos una reunión, me contó el proyecto, me hizo leer algunas partes. Conocí a Pryce ensayando en Londres, donde viví cuando era joven y trabajé de estatua viviente, tocando el violín en la calle y dando clases de teatro en inglés. Estaba aterrado el primer día. Por suerte, me siento cómodo con el inglés y fue lindo volver a Londres después de haber vivido ahí sin un mango y ahora ensayando para encarar este gran trabajo", indicó.

El actor, que pasó su niñez exiliado con su familia en Brasil y México, contó que muchas veces se siente un extranjero: "Me cuesta encajar, pero esas sensaciones son la materia prima del actor".

Minujín, que el 9 de enero vuelve al Teatro La Plaza con La verdad, acaba de regresar de Nueva York, donde fue a acompañar a la tira 100 días para enamorarse, nominada a los Premios Emmy Internacionales. "No ganamos pero fue espectacular estar nominados porque evalúan series de todo el mundo. Fue divino estar ahí", señaló, al tiempo que reveló que compartió habitación con Ricardo Montaner "porque no había lugar". "Por suerte es chiquito y te canta antes de dormir", bromeó.