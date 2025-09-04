LA NACION

Rodeado de afectos, Juan Minujín presentó Adulto, la película que viene de triunfar en varios festivales

Graciela Borges, Marta Minujín y Lorena Vega, entre otras celebridades, disfrutaron del preestreno del film dirigido por Mariano González

Luego de ser presentada en varios festivales del mundo, este miércoles se llevó a cabo el preestreno en Buenos Aires de la película Adulto, una de las pocas producciones nacionales realizadas en los últimos años
La esperada avant premiere de la película dirigida por Mariano González y protagonizada por su hijo, Alfonso, junto a Juan Minujín, se llevó a cabo en el el Paseo Alcorta de la Ciudad de Buenos Aifres
El film se centra en la historia de Antonio, un adolescente que vive junto a su padre en una casa alquilada y que ve alterada su rutina cuando su progenitor desaparece misteriosamente
Ante la ausencia del adulto de la casa, Antonio se ve obligado a continuar con sus obligaciones de estudiante, pero también a hacerse cargo de su hogar y de su propia supervivencia. Su padre, finalmente, aparece hospitalizado, complicando aún más la situación del joven, que ahora también debe ocuparse de su recuperación, al tiempo que pierden la casa en la que vivían
Antes de su estreno en el país, Adulto obtuvo el Jury Grand Prix en el Festival de Cine de Shanghái y una Mención Honorable del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Montreal. Además, en el Festival del Cinema Ibero-Latinoamericano de Trieste, se consagró en las categorías mejor película y mejor director
Una de las personalidades que disfrutaron de la exclusiva proyección fue la artista plástica Marta Minujín, tía del protagonista
Minujín, el director del film y la productora Sandra Rojas junto a la gran Graciela Borges
La gran diva del cine argentino posó sonriente con el DNI que la producción entregó a los presentes a modo de souvenir, en cuya portada se lee la palabra "adulto"
La actriz Silvina Acosta, una de las figuras que forman parte del elenco del film junto a Camila Peralta, Valeria Lois, Sofía Gala, “Lolo” Crespo, Sophonise Louis Ferrara, Fausto Bengoechea y G Sony
G Sony junto al director del film
La actriz Virginia Innocenti es otra de las personalidades que disfrutó del preestreno de la laureada película argentina
Ricardo Alfonsín posó para las cámaras antes de la proyección
La actriz Lorena Vega junto a su pareja, el cineasta Gonzalo Zapico
La directora y guionista Sabrina Farji también disfrutó de la función
Marcela Tinayre, otra de las celebridades invitadas
La artista plástica Karina El Azem, de punta en blanco
