Juana Viale contó cómo está Mirtha Legrand hoy: "Está triste"

Juana Viale contó como está su abuela, Mirtha Legrand, a veinte días de la muerte de Goldy

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de mayo de 2020 • 00:20

Hace veinte días, Mirtha Legrand vivió uno de los momentos más difíciles de su vida cuando murió Silvia "Goldy" Legrand , su hermana gemela. En una nueva entrega de La noche de Mirtha , Juana Viale reveló cómo está su abuela, mientras atraviesa el duelo en plena cuarentena.

"Está triste. Es un momento muy difícil por el confinamiento. No es fácil perder a una persona tan cercana hoy, porque no tenés el proceso de despedida, queda una sensación muy extraña", expresó la actriz. "Igual creo que cuando podamos salir, Goldy va a tener la despedida que se merece, rodeada de amor. Esto es como un paréntesis difícil".

Juana contó que no ha visitado a su abuela, pero que está en constante contacto con ella. "Yo todavía no la voy a ver, no puedo. Usa WhatsApp para comunicarse... ¡Y manda papiros! Tenés que ir bajando para leer todo", dijo entre risas. "Videollamadas no hace porque es muy coqueta, no se presta a eso", agregó.

Todos los días después de ver el programa, Mirtha le manda a su nieta una devolución de lo que vio en la pantalla. "Ella me dice que muevo mucho los ojos cuando hablo, pero es porque desde chica cuando me pongo a pensar tengo que buscar un punto de concentración. También me dice que muestre el vestido, que de una vueltita... Y me felicita porque dejo hablar a los invitados más que ella".

Los invitados de la noche

Este sábado, Juana compartió la mesa con el especialista en música Bebe Contepomi , el exfutbolista José Chatruc y Ezequiel Locane , padre de Justina, la niña que falleció en 2017 a la espera de un transplante de corazón.

También estuvo el periodista de LA NACION José Del Río , quien se refirió a las dificultades económicas que enfrenta la sociedad por el coronavirus. En ese sentido, señaló que "los billetes están en cuarentena por que la gente no consume". Y añadió: "La gente que tiene capacidad de ahorro en una situación tan compleja como la pandemia es poca".