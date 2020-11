Juana Viale, sobre Mirtha Legrand: "Está muy bien y va a volver cuando lo desee"

Juana Viale volvió a filmar y adelantó que tiene otros proyectos para hacer teatro también. "Estoy muy contenta porque se habilitaron todos los protocolos y volvemos con felicidad y esfuerzo por parte de todos", contó entusiasmada este jueves, en Informados de todo.

La actriz y conductora empezó el rodaje de Causalidad, junto a Laura Novoa, un thriller de suspenso sobre una historia de amor entre dos personas que se conocen en redes sociales. Además contó que también volvió al teatro, como público: "Fue al San Martín a ver Happyland y fue muy emocionante el aplauso final, a pesar de que había poco aforo. Es maravilloso que se levanten los telones".

Viale también habló de su abuela, Mirtha Legrand y su eventual retorno a la televisión: "No sé si vuelve a su programa, pero es el deseo y ojalá se concrete". El periodista Diego Estévez, entonces, sugirió que Juanita podría quedarse con el programa de eltrece de los sábados a la noche y Mirtha, con el de los domingos: "Ojalá se dé su regreso, es su programa y después se marcará la cancha, como tenga que ser. Mi abuela está muy bien y va a volver cuando lo desee. Ya nos juntamos a tomar el té, está animada, saliendo de la cuarentena de a poco y empezando a perder el miedo".

La actriz contó que tiene varios proyectos, pero que le gusta ir paso a paso: "No soy una mujer que planifique mucho, me gusta que la vida me sorprenda. Ahora estoy rodando y mañana me cambio para el programa, después tengo que ensayar para una obra. Me gusta vivir el presente más que pensar en un futuro incierto. Pero el 2021 también es muy incierto; ojalá todo siga reactivándose y que sea con trabajo. El Gobierno tiene sus políticas y acá estamos todos, respetándolas".

