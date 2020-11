Karina La Princesita habló sobre el juicio que perdió: "Yo peleaba por los que hoy me demandan" Crédito: Instagram

Karina La Princesita acaba de perder un juicio que le hizo un músico que trabajó con ella, y antes de fin de año deberá pagar 1 millón de pesos en concepto de compensación económica. Además, tiene otros cuatro juicios en proceso, que podrían tener un destino similar.

Según contaron en Los ángeles de la mañana, la cantante "tiene trabado un embargo" y parte de su sueldo va a una cuenta judicial en pos de cumplir con lo ordenado por la Justicia. "Está complicada porque con el resultado de esta primera sentencia, lo más probable es que los otros juicios también salgan en su contra", explicaron.

Durante diez años Karina trabajó con los hermanos Pablo y Adrián Serantoni y, según Karina, ella misma y todos los músicos eran empleados de ellos. En 2012, la intérprete de "Corazón mentiroso" rompió el contrato con esa productora y entonces empezaron los problemas. Enojada, contó su versión: "Vengo renegando desde hace un tiempo con esto. No soy desagradecida, tengo códigos y no hablo hasta que no es necesario. Quiero que sepan la verdad, no voy a Pasión de sábado (programa de América que producen los Serantoni) porque tengo problemas desde hace años. Me dieron una posibilidad, pero no hicieron las cosas bien y me fui de la productora y de quienes eran mis empleadores. Algunos de los músicos me denunciaron a mí y me hicieron juicio. Me llama la atención porque yo, como ellos, cobraba en negro y lo mismo. Que me hagan el juicio a mí si quieren, pero no solo a mí. A la Justicia no le importa quién es el verdadero responsable".

Y continuó explicando, indignada: "Tengo que pagar una suma muy grande y tengo 4 juicios más de cuatro cagones que me hacen un juicio a mí, que era la única mujer en ese momento, y no a los responsables. Mi novio de entonces [Sergio "el Kun" Agüero] me abrió los ojos y me hizo ver que no estaba bien lo que pasaba. Diez años trabajé con los Serantoni, y es un montón. Y cuando me fui tuve que pagarles 5 millones de pesos que no tenía y no quería que mi novio pagara algo que no correspondía. Así que todavía hoy estoy pagando por rescindir el contrato. Me quedaban tres años más de un contrato que me habían obligado a firmar".

"Era una nena enfrentándome a empresarios, no me dejaron poner un abogado que me ayudara y terminaba llorando y firmando un contrato que no quería firmar y sintiéndome culpable porque había desconfiado de ellos. Todo vuelve, deseo que la plata les sea de bendición. Seguiré laburando gratis como hace mucho que lo hago para pagar esos cinco millones. Los Serantoni se lavaron las manos y los músicos dijeron que yo era la empleadora y no es cierto: yo peleaba por ellos, por los que hoy me hacen juicio", señaló luego.

Ángel de Brito pasó un audio del músico que ganó el juicio, que tocaba el timbal. "Sé la clase de persona que es Karina y se comportó muy mal con nosotros. Nunca tuve problemas con nadie, pero ella se portó mal y dejó tirados a los músicos y se armó otra banda. Se quedó con dos músicos que también le habían iniciado juicio y los convenció para que se lo hagan a los Serantoni. Pero yo con ellos nunca tuve nada, sé quienes son pero no los conozco personalmente".