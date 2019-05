El chimentero suele ser irónico al hablar de algunos artistas

El jueves pasado fue el día contra el bullying por lo que en esa fecha varias personas públicas se pronunciaron contra el maltrato. Desde el ciclo Chismoses (NetTV), Augusto Tartúfoli, más conocido como Tartu , se sumó a tratar el tema, pero desde Twitter, Karina la Princesita Tejeda comenzó a recordarle que él fue muy agresivo con ella tiempo atrás.

"Que hipocresía ver que gente que se burló de mí y de muchos de forma cruel y despectiva, toque en su programa el tema del bullying con indignación. Más allá de tocar el tema con respeto, habría que empezar por casa. ¿El cambio empieza por uno también no? Ya que quien conduce, en 2013 hizo un informe en AM burlándose de mi, de forma cruel, violenta, despectiva y denigrante... y hoy como si nada tocan esos temas ¡Que hipocresía! Estaría bueno tocar esos temas disculpándose. Podemos tener errores y cambiar no?", escribió.

Con un video la cantante ilustró el bullying que tanto él como Verónica Lozano le hicieron hace unos años desde el programa: "También, señor Tartu, usted es uno de los tantos a los que tengo algo que decirle. Ya que soy generosa y le gusta hablar de bullying en su programa le ofrezco material, con un ejemplo claro de bullying y violencia, ejercido por usted mismo. Me trataba de gorda, de grasa, (...) de ignorante, se reía, se burlaba, y lo más triste, se creía que daba gracia, cuando lo que daba, era pena".

Tartu y su maltrato contra Karina la Princesita en el ciclo AM de Verónica Lozano, en 2013 08:10

Video

Capítulo II. Ante esto, esta semana, Ángel de Brito le dio un espacio en Los Angeles de la mañana a Tartu para responderle a la cantante. "Estoy tratando de ubicar su celular para hablar con ella y aclarar los tantos - dijo el chimentero en una nota grabada-. Es legítimo lo que ella siente, así que aprovecho para pedirle disculpas si ella realmente se sintió ofendida. Lamento la situación si la hizo sentir incómoda. Yo no defiendo todo lo que hago. No es que uno se arrepiente, pero uno tiene que asumir las consecuencias de lo que hace. Karina dice que hace seis años dije algo que la hizo sentir mal. Sorry, Karina, si hace seis años dije algo que te hizo sentir mal".

"Obviamente yo tengo un sentido del humor bastante cáustico, que va al fleje. Como toda la vida jugué al tenis al fleje, se me va afuera. Y por ahí con ella se me fue afuera. ¿Qué le decimos? Sorry, cancha uno, mala mía", agregó después.

Luego, desde un móvil en vivo, la cantante escuchó las palabras de Tartu y contestó: "Cuando él dice ´si a ella le molestó´... No, no es que me molestó, él estuvo mal ¿Pero qué le podés pedir a alguien que hiere de esa manera? No le podés pedir que se arrepienta de corazón. No sé si son sinceras sus disculpas y no me importa, pero está bueno verlo pedirlas públicamente".