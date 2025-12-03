Jennifer Dahlgren, exlanzadora de martillo, fue mamá a los 41 años: “Bienvenido Owen”

Jennifer Dahlgren Fitzner, reconocida exatleta argentina y referente del lanzamiento de martillo, volvió a convertirse en noticia por un motivo completamente distinto a sus logros deportivos. A los 41 años, la triple campeona sudamericana contó que se convirtió en mamá, un anuncio que rápidamente despertó emoción y mensajes de cariño entre sus seguidores, quienes celebraron junto a ella este nuevo capítulo personal.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, la deportista compartió la primera foto de su hijo, a quien se lo ve en brazos de su marido. “Bienvenido Owen”, escribió con alegría y acompañó el mensaje con algunos detalles del nacimiento: contó que el bebé pesó 4,19 kilos y midió 55,3 centímetros.

Jennifer Dahlgren anunció el nacimiento de su hijo Owen (Captura: Instagram @jennydahlgren)

Las reacciones de los usuarios a la emocionante noticia

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida y generó todo tipo de reacciones. Desde mensajes llenos de ternura hasta felicitaciones por esta nueva etapa, las redes se inundaron rápidamente de comentarios que celebraron la llegada de Owen. “Hermosa imagen, bienvenido Owen”; “Qué alegría!!! ¡Felicidades, querida! Bendiciones para los 3″ y “Bienvenido Owen! Lluvia de bendiciones y que siempre estés rodeado de mucho amor”, fueron solo algunos de los mensajes más destacados.

La exlanzadora de martillo se convirtió en mamá a los 41 años (Foto: Instagram @jennydahlgren)

Desde que compartió la noticia de su embarazo, Jennifer dejó en claro mediante sus posteos en redes sociales la enorme emoción que atraviesan como familia. En una de sus últimas publicaciones ya había anticipado ese sentimiento: “El universo conspira a favor, y nosotros te esperamos con todo el amor del mundo, chiquito”, escribió y reflejó la expectativa y la felicidad con la que aguardaban la llegada de Owen.

Jennifer Dahlgren: de récords históricos a una lucha personal contra el bullying

Jennifer Dahlgren: éxito internacional y una batalla contra el bullying (Foto: Instagram @jennydahlgren)

Jennifer Dahlgren se ganó un lugar de privilegio en la historia del deporte argentino gracias a una trayectoria que combina talento, perseverancia y marcas que parecen imposibles de igualar. Considerada una referente continental del lanzamiento de martillo, la atleta —que pasó parte de su infancia en Estados Unidos y volvió al país siendo adolescente, casi sin hablar español—, construyó una carrera excepcional. Es dueña del récord sudamericano con 73,74 metros, fue múltiple campeona nacional, representó a la Argentina en siete Mundiales entre 2005 y 2017, y llegó a la final en 2011. También compitió en cuatro Juegos Olímpicos, desde Atenas 2004, y consiguió cinco medallas de oro entre Campeonatos Iberoamericanos y Juegos Sudamericanos, lo que consolidó su figura en el alto rendimiento.

Sin embargo, su camino también estuvo marcado por dificultades personales, ya que, durante su adolescencia, atravesó experiencias de bullying que la marcaron profundamente. Años atrás, en diálogo con LA NACION, reveló: “Las peores agresiones no eran físicas, sino verbales, porque potenciaron mis inseguridades. Y los varones fueron los que más me lastimaron. Y jamás me pidieron perdón”.

El martillo volador: su libro de cuentos infantiles que nació de su propia historia

Con el correr de los años, Jennifer convirtió esa vivencia en motor para ayudar a otros. Presentó a una editorial los cuentos que había escrito y obtuvo la publicación de El martillo volador, un relato inspirado en su propia historia, desde el dolor hasta la aceptación. Además, dio una charla TED en Mar del Plata y se involucró activamente en causas vinculadas al bullying, al punto de convertirse en embajadora del INADI. Así, su impacto trascendió las pistas y se transformó en una voz potente dentro del activismo social.