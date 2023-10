escuchar

Tras pasar tres meses en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, en las últimas semanas, Elián Ángel Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, retomó su vida y sus compromisos laborales. El 6 de junio fue detenido por la Policía en Moreno por privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas y tenencia ilegítima de armas de fuego y estuvo en esa condición hasta el 1 de septiembre, cuando fue liberado. Sin embargo, este mes el juez de Garantías, Gabriel Castro, resolvió elevar a juicio dicha causa, en la cual el músico está acusado de amenazas y privación ilegítima de la libertad.

Si bien hay una investigación abierta, L-Gante decidió regresar a la televisión mientras se prepara para volver los escenarios. Este sábado estará en PH Podemos Hablar (Telefe) y el domingo en Almorzando con Juana (eltrece). No obstante, aparentemente, su participación en el ciclo de Andy Kusnetzoff no se dio como él tenía en mente.

El viernes en LAM (América TV) compartieron la entrevista que dio el cantante tras salir de las grabaciones del programa y si bien aseguró que la pasó “muy bien” y que la comida estaba rica, dejó en evidencia su malestar al advertir algo: “Me querían hacer decir cosas que yo no estaba diciendo”. Al parecer, el foco habría estado puesto en su relación con Wanda Nara.

El músico fue abordado por las cámaras de LAM e Intrusos (América TV) a la salida de la grabación y allí habló de todo, incluso de cómo fue su adaptación tras haber estado tres meses detenido. “Uno lo piensa, siente la presión, pero creo que una vez que salís a hacer lo que te gusta, el cuerpo se mueve solo”, reflexionó y aseguró que en el tiempo que estuvo en prisión aprendió a “valorar las cosas, el tiempo, el presente y que todo puede cambiar de un momento a otro”, como así también a saber quiénes son sus verdaderos amigos.

Fue entonces cuando el cronista de Intrusos le preguntó por su paso por PH y por una situación que ocurrió durante la grabación. Sin pelos en la lengua, L-Gante respondió: “Estuvo picante, porque sentía que me querían hacer decir cosas que yo no estaba diciendo”. Si bien no dio nombres, dijo que fueron “ciertas personas en conjunto” y también incluyó al conductor, Andy Kusnetzoff. En este sentido, cabe mencionar que además del cantante, este sábado estarán Karina Mazzocco, Marilina Ross, Pia Shaw y Fredy Villarreal.

En cuanto a esta situación, el músico indicó que no lo sintió como una traición, sino más bien como una “mala jugada”, exponiéndolo a que “alguien diga algo que no está diciendo”. Fue entonces cuando los cronistas repararon en la temática de la charla: “¿Cómo están las cosas de Wanda? Hablaste en la mesa de que no te quisiste enamorar”.

El propio L-Gante admitió que tuvo una historia de amor con Wanda Nara (Foto: Instagram @lgante_keloke)

“No, no fue tan así, sino de no apresurarse porque novios no somos, no fuimos... anduvo así cuando estábamos por acá”, respondió y, en cuanto a las posibilidades de una segunda vuelta, dijo que “siempre en la vida se puede”. Incluso mencionó que no es de sufrir mucho, si le pasa algo a él o a un ser querido puede que sí, pero por desamores no.

Vale recordar que cuando salió de prisión, L-Gante dijo en Crossover (Vorterix) que aunque la única novia que tuvo fue Tamara Báez, “después lo más cerca que tuve de una relación fue Wanda y hasta ahí”.

Por último, durante la entrevista que dio desde su auto se refirió a Tamara Báez, su expareja y madre de su hija Jamaica (2). Si bien ambos estuvieron enfrentados durante varios meses, ella lo acompañó durante el tiempo que estuvo detenido y, tras volver a reunirse en familia, los rumores de una posible reconciliación no tardaron en aparecer. No obstante, L-Gante dijo que hay “buena onda” y que aunque se llevan bien, actualmente están separados.