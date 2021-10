La 1-5/18: celosa e insegura por la relación que Rita entabló con Matías, Renata la maltrata con crueldad

A pesar de las buenas intenciones de los personajes principales de La 1-5/18 por salir adelante y cumplir sus sueños, a cada paso deben enfrentarse a las trabas, el maltrato y las trampas de quienes quieren sacar provecho de la gente del barrio.

Después de su primera cita, Bruno (Gonzalo Heredia) y Lola (Agustina Cherri) tienen un proyecto en común que los mantiene muy cerca: están entusiasmados con la idea de utilizar la experiencia de Lorenzo (Esteban Lamothe) en el básquet como incentivo para sacar a los chicos de la calle. Pero esa iniciativa despierta viejos recuerdos en el cura: en su adolescencia todo su equipo murió en un accidente automovilístico y él fue el único sobreviviente. “Hace 15 años yo necesitaba ayuda y vos me llamaste. Hoy te pido por favor que no me sueltes la mano. Estoy desorientado. Mostrame el camino de nuevo. No quiero seguir estando tan confundido, sintiendo cosas extrañas, quiero enfocarme en el barrio y en la gente que me necesita”, le pide a Dios.

Jonathan (Lucas Demario) hace todo lo posible para que los chicos no jueguen, pero Bruno lo enfrenta y una vez más aparecen Lorenzo y Rogelio (Yayo Guridi) para respaldarlo. Más tarde, mientras entrena a los chicos, a Lorenzo lo invaden otra vez los recuerdos y decide abandonar el lugar.

Ya en la capilla, el cura intenta buscar consuelo en Miranda, quien era su novia en el momento del accidente, pero ella aprovecha la situación para atacar a Lola, a quien hace sentir culpable por lo ocurrido.

La maestra, entonces, se siente culpable y lo habla con Bruno, quien decide ir a ver cómo se encuentra el cura.

Después de charlar con él sobre lo que ocurrió en la cancha de básquet, Bruno se confiesa y le cuenta que se está enamorando de Lola.

Vivi (Leticia Brédice), Lucy (Julieta Ruiz) y Elena (Shirley Briceño) quieren saber qué opina Noelia de la nueva pareja entre Gina (Angela Leiva) y Ricky (Felipe Colombo), pero, molesta, la madre del abogado se niega a opinar. En realidad, la mujer siente que todos sus esfuerzos por sacar a su hijo del barrio y ayudarlo a tener un futuro yendo a la universidad está en peligro.

Cuando Vivi le está proponiendo a su marido hacer un viaje juntos, aparece Mili (Nina Spinetta) y harta de que el puntero no le cuente a su esposa que está embarazada de él, estalla: “Su marido no se va a ningún lado porque yo lo necesito acá conmigo”. Sin embargo, como siempre, él encuentra una forma de zafar, inventando una nueva mentira.

Wilson (Paul Cruzatt) va al bar para recordarle una vez más a Bruno que tiene una deuda con él. Gina le pide explicaciones a su hermanastro, pero él se niega a contarle la verdad. En Río Negro, en tanto, los hermanos Luna se enteran de que la policía ya ubicó el paradero de Bruno y que si lo encuentran, los van a detener a todos.

Chacho (Maxi Ghione) necesita un mecánico para que le arregle su camioneta y va a pedirle ayuda a Lautaro (Nico García), pero el maleante se lo saca de encima cuando aparece Miranda para saber cómo va la distribución de la nueva droga que hicieron entrar en el barrio.

Rita (Lali González) a su vez, le compra un regalo a Matías (Balthazar Murillo) por su cumpleaños, pero el adolescente no sabe ni que es su cumpleaños ni que ella es su madre biológica. Antes de llevárselo, Lautaro revisa su bolso y lo encuentra, pero ella le miente, diciéndole que la cadena es para Malena (Ornella D’Ellía).

Una vez en su trabajo, logra darle el obsequio a su hijo y él se lo agradece. Más tarde, en una charla con Sebastián (Luciano Cáceres), el médico le confiesa que Matías es adoptado y a ella le baja la presión.

Cuando Renata (Bárbara Lombardo) descubre el regalo que le hizo Rita a Matías, estalla una vez más en contra de su empleada doméstica. “Me importa un carajo si se le murió un hijo. Es una desubicada”, grita, pero su hijo la deja hablando sola.

Renata, sin embargo, no se da por vencida y le pide a Rita que desaparezca el regalo “Empezá a ubicarte en tu palmera. Me da mucha pena que hayas perdido un hijo, pero no lo vas a reemplazar con el mío. Vos necesitás un psicólogo urgente”, le grita la organizadora de eventos.