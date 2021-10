La 1-5/18: Gina y Lorenzo, ven con dolor la relación entre Lola y Bruno

Bruno (Gonzalo Heredia) sigue firme en su intención de comenzar algo con Lola (Agustina Cherri), y por ese motivo, la invita a cenar. Juntos asisten a la inauguración de un nuevo bodegón, y allí se encuentran con Gina (Ángela Leiva), que está también en una salida con Ricky (Felipe Colombo).

Sentados en la mesa, y en un clima muy íntimo, Bruno le pregunta a Lola si había dudado de aceptar su invitación, y ella entre risas le reconoce que sí: “Un poco dudé, me sorprendió tu invitación”. Por su parte, él reconoce que aunque extraña el lugar en el que estaba, su regreso al barrio también le provoca sentimientos gratos, y reconoce: “Por momentos me dan ganas de irme, por momentos de quedarme. Pero la ciudad tiene cosas muy lindas. Lo que más me gusta de quedarme en el barrio, es estar cerca tuyo”. Lola no puede evitar sonreír nerviosa, y le responde: “Gracias, porque hace tiempo que no la pasaba tan bien”.

En el transcurso de la cena, es inevitable que Lola cruce algunas palabras con Gina. De camino al baño, ellas se encuentran y la hermana de Bruno le dice con poco entusiasmo: “¡Ustedes están en una cita de acá a la China! A Bruno lo veo re entusiasmado”. Y sin intención de mostrarse afligida, Gina le da un beso a Ricky delante de su hermano, y le propone salir del bodegón. Por su parte, Bruno acompaña a su amiga hasta su casa, pero al momento de despedirla, no se anima a besarla. De ese modo, termina una salida que promete ser, la primera de muchas.

Pero Gina no es la única que ve con tristeza cómo avanza esa relación, porque a Lorenzo (Esteban Lamothe) le sucede algo parecido. Mientras trabaja en el barrio, Lola va a verlo y allí él le confiesa una dura historia personal, cuando era joven y se dedicaba al deporte: “Fuimos a jugar un torneo a Córdoba. Cuando estábamos por llegar, a los pocos kilómetros, el micro volcó y todos mis compañeros murieron. Yo fui el único sobreviviente. Cuando me recuperé del shock, bastante tiempo después, supe que Dios me había mostrado un camino, y ahí cambiaron un montón de cosas en mi vida. Nunca más volví a hacer un montón de cosas, pero gracias a la fuerza que me da Dios, tuve la voluntad de mantenerme siempre en el camino, aunque a veces se me hace difícil”.

Por su parte, Rita (Lali González) sufre un duro golpe cuando su marido Lautaro (Nico García) boicotea su trabajo en la casa de Sebastián (Luciana Cáceres). Por ese motivo, a ella la despiden y eso le quita la posibilidad de pasar tiempo con su hijo. Pero la mujer sospecha que algo sucedió, y luego de mucho indagar, y aunque su esposo se lo niega una y mil veces, finalmente descubre que fue él quien le borró el mensaje en el que la citaban a su empleo, más temprano de lo habitual. Decidida a recuperar ese lugar, Rita vuelve a la casa del médico y allí pide disculpas. Y Sebastián, conmovido, decide volver a aceptarla en el puesto de trabajo.

Y mientras distintas historias se van tejiendo, Lautaro sigue adelante con su plan de instalar una nueva droga en el barrio, y para lograrlo, sigue contando con Jonathan (Lucas Demario) como su principal aliado. Pero el cura sospecha de esas intenciones, y no duda en advertirle que no involucre en esos negocios a los jóvenes del lugar.

También atenta a esa situación, Lola le propone a Bruno armar una cancha de básquet, para que el deporte les permita a los más chicos poner la cabeza en algo que no sea el negocio de la droga. Claro que esa idea los acercará más a ellos, ante la abatida mirada de Lorenzo, que no puede evitar sentir un profundo afecto por su compañera.