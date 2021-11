La Academia: Cachete Sierra alcanzó un puntaje perfecto

El ritmo de rock continúa en ShowMatch, y durante la noche de lunes, las parejas que tomaron la pista fueron la de Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez por un lado, y por el otro, Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala. Y a lo largo de la velada, las duplas lograron muy buenos puntajes.

El responsable de romper el hielo fue Cachete Sierra, que durante la previa le contó a Marcelo Tinelli que en el fin de semana asistió a un casamiento. Sin embargo, Ángel de Brito quiso correrlo de ese tema, y le preguntó si él era celoso, a lo que el actor respondió: “Sí, pero con ella no”. En ese momento, Fiorella Giménez lo acusó de no ser alguien al que “le gusten los títulos”, y entre risas él se defendió: “Tuve dos novias, ella es la tercera”.

En lo referido al baile, De Brito se mostró a favor de la pareja, y destacó: “Fiorella, hoy fue tu noche. Agustín te acompañó muy bien, pero hoy vos brillaste” (voto secreto). Carolina “Pampita” Ardohain se sumó a los elogios, y destacó “el efecto sorpresa”, y explicó: “Traen trucos que nunca vi en mi vida, fue un rock espectacular” (10). En su turno, Guillermina Valdes aseguró que el número “fue muy jugado”, y detalló: “Estuvieron muy bien los trucos de Fiore, no lo puedo creer” (10).

Más adelante, y en la misma línea, Jimena Barón opinó: “Son espectaculares. Agustín estás brillando a la par. El rock es particular, no trajeron una propuesta rara, tuvo todas las partes clásicas de rock, son excelentes chicos, estuvo increíble y no pararon un segundo” (10). En el cierre, Hernán Piquín concluyó: “Los trucos que hicieron son súper difíciles, felicitaciones. Fiorella es la estrella de esta pareja, y él acompaña súper bien, pero a ella no le podés sacar la mirada (10). Con cuarenta puntos, Cachete se lleva un puntaje perfecto.

Luego llegó el turno de Lizardo Ponce, que también logró un puntaje notable. En la devolución, De Brito opinó que fue de las “mejores noches” del influencer, y expresó: “El rock es un ritmo muy buchón, hubo momentos rarísimos, pero la verdad no me pareció tan terrible como otras veces” (voto secreto). Por su parte, Pampita los felicitó, y si bien observó que el truco final no salió según lo esperado, destacó la evolución de Lizardo (10).

Cuando votó, Valdes aseguró que vio un “rock alegre, más callejero” (10), mientras que Barón lo aplaudió: “Me gustó muchísimo lo que hicieron. Lizardo bailó mucho, creo que lo que menos me gustó es la parte de acting” (8). Por último, Piquín reconoció el trabajo de Ponce, y opinó: “Se te vio centrado, pero ojo con mirar mucho al piso” (8).