La Academia: el baile hot de Ulises Bueno y su novia se llevó el mejor puntaje de la noche

Tras los nuevos anuncios del presidente Alberto Fernández, pasadas las 21.20, Marcelo Tinelli dio por iniciada la tercera noche de “La Academia”, el nuevo segmento de ShowMatch que reemplaza este año al clásico “Bailando por un sueño”. El encargado de abrir a pista, en este caso, fue el músico cordobés Ulises Bueno junto a su pareja, la modelo y bailarina Rocío Pardo.

“Ella tiene mucho que ver con que me haya animado. Estoy muy nervioso porque no es lo mío. En algunos ensayos estuve bien y en otros no tanto, pero le pusimos lo mejor”, contó el hermano de Rodrigo. Su novia, en tanto, recordó que se conocieron en 2017, en la apertura del programa. “Él me dijo ‘Te rompería la boca de un beso’, pero lo saqué cagando. Este verano nos encontramos en Córdoba. Mi papá que es productor me mandó a un show de él porque había faltado otro productor y bueno, pasaron cosas”, rememoró.

Tras verlos bailar el primer ritmo, el cubo al cuadrado, los miembros del jurado dieron su devolución. La primera fue Pampita Ardohain (8), quien expresó: “Rocío me encanta que vuelva a la pista. Me gustó la puesta, porque tenía una historia, y que tuvieran roles. Ulises me sorprendió porque tuvo que aprender el ritmo de cero. ¿Ensayaron en casa? Seguro que hicieron las pasadas en la cocina, en el baño mientras se lavaban los dientes. Me encanta la pareja. Además, cuando terminaron se besaron. Que venga lo mejor para todo el equipo”.

“Me encanta que estén acá los dos. A Ulises lo fui a ver a un show como Córdoba y me hizo subir al escenario con una humildad increíble. Son una pareja hermosa. Me sorprendió. Estuvo muy buena la idea de meterlos en una historia. Ulises tiene la mirada un poco perdida, tiene que usar los ojos como un láser, enfocar en la gente, a las cámaras. Siento una vergüencita de su parte. Tiene que laburar con eso para que termine de estallar la cosa más hot de la pareja. De todos modos, me gustó”, opinó Jimena Barón (6).

“Sos tan luminoso como tu hermano y Rocío es hermosa, es como Jessica Rabit, muy sensual. Me costó un poco la música y no me enganchó. Se potenciaron mucho cuando bailaron juntos, pero en las partes en solitario él se perdía un poco”, agregó Guillermina Valdes (8).

El dueño del voto secreto, Hernán Piquín, cerró: “Me gustó la propuesta, pero hay que tener más cuidado en las posiciones. Tenés que ser muy cuidadoso con ella. No vi mucha conexión, y hay que tener cuidado también en los trucos. Él estaba pensando demasiado en la coreografía. Tiene que usar la soltura que usa en el cuarteto en el baile”.

