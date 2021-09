La Academia: el incómodo momento que el jurado le hizo vivir al cantante de El Símbolo

Tras el homenaje a Gilda, a 25 años de su muerte, la primera pareja de “La Academia” en salir a escena fue la compuesta por Lío Ferro y Camila Lonigro. El influencer cordobés y su compañero eligieron para esta ronda de “una que sepamos todos” bailar al ritmo de “1,2,3”, de El símbolo, y contaron con la presencia de Frank Madero, el líder de la banda.

La elección de las canciones despertó, a lo largo de la ronda, varias discusiones entre los equipos y los miembros del jurado, que más de una vez se vieron obligados a marcar la diferencia entre un tema ‘que sepamos todos’ que uno ‘que todos hayamos bailado alguna vez’.

Este caso fue uno más. Pero esta vez, el intérprete del tema en cuestión debió soportar estoico que se cuestionara la importancia de su canción en un hipotético y subjetivo cancionero popular argentino. El encargado de abrir la ronda de devoluciones fue Ángel De Brito (4), que comenzó objetando: “Es un hit, pero no sé si es una canción que sepamos todos.

Judith Kovalovsky, la coach de la pareja tomó entonces la palabra y se hizo cargo de la elección de la canción, pero De Brito continuó con su embestida: “Los coaches se quedaron en los noventa y en el dos mil. No debería ser una canción que hayamos bailado, es una que sepamos cantar. Cada uno interpretó lo que quiso. Más allá de eso, me gustó mucho Camila. Lío nos sorprendió la primera vez y después, ahí”.

“Estoy aterrada y muy contenta. Lo que hicieron mis compañeros me encantó, pero me parece que faltaron pasos para esta instancia en la que estamos”, sumó Karina “la Princesita”(7), que este martes reemplazó a Pampita Ardohain, que debió ausentarse, según informó Tinelli, por “temas familiares”.

“Es una canción que conocemos todos y la hemos bailado. Pero a mí me gusta que en esta instancia me traigan algo emotivo. No es que no me gusta la canción, pero a Lío lo vi saltando y no bailando. No me llegó tanto. Es algo personal. Si no me pasan muchas cosas... A Cami la vi bailando súper bien y a él cantando”, agregó Guillermina Valdes (7), ante un incómodo Madero.

“Es una canción que sabemos todos, con un slow de trencito, por eso trajo de nuevo una performance como infantil. Me gustó la energía y la alegría, pero me quedó livianita la propuesta. Mucho arengue y chamullo y poco baile. Espero más”, evaluó la dueña del voto secreto, Jimena Barón.

“A mí no me gustó mucho, si bien el tema estuvo muy bien. A la coreo le faltaron pasos. Lio tiene que explotar más. Lo que les recomiendo es que bailen y hagan pasos; se llevó todos los aplausos Camila, pero me faltó más”, coincidió Hernán Piquín (5).

Luego, llegó el turno de Lizardo Ponce, que confesó que el lunes se fue enojando del estudio porque por cuestiones de tiempo no pudo bailar. “Cuatro veces me lo hicieron”, se quejó el influencer, antes de bailar junto a Josefina Oriozabala al ritmo de “Rock del gato” de Los Ratones Paranoicos.

“En este caso, es una que sabemos todos”, consideró De Brito (4). Y continuó: “Quiero felicitar a Josefina, me encantó todo lo que hizo. Lizardo fue acompañante, no protagonista. No me gustó tanto”.

“¿Sabés que veo de afuera? Cuánto se luce de más una pareja cuando la bailarina es la profesional; llama mucho más la atención. Jose es una compañera hermosa, trabajé con ella en el teatro y tiene una actitud tremenda. La admiro. Tal vez faltó que baile un poco más Liz, pero yo le veo actitud”, agregó Karina (7).

Valdes (8), a su vez, indicó: “Jose es una real gatita siamesa. Hizo honor a la canción. A él lo vi acompañándola. No noté un esfuerzo por superarse, pero estuvieron muy bien (8).

“Me parece que fue complejo lo que hicieron, porque fueron por el acting, que a él le cuesta, y esta vez estuvo muy bien. Y a pesar de que no estaba todo bailado, estuvo todo marcado de principio a fin. Yo te creí, estuvo hot. Me gustó mucho la propuesta”, señaló Barón.

Piquín (6) coincidió: “Me gustó la propuesta y la música, pero a él no lo vi bailar. No pido que se trepe ni nada, pero me gustaría verlo bailar”.

Celeste Muriega y Maxi Iorio cerraron la pista al ritmo de “El meneaito”, de El General, y lograron una de las mejores calificaciones de la ronda. “Me gusta mucho este equipo, porque bailan, hacen trucos y van a lo popular. Fueron al grano”, consideró De Brito (8), tras ver la propuesta de la pareja.

“A mí me gusta observar a mis compañeros y esta pareja, al ser los dos bailarines, tienen la energía arriba, bailan, y hacen trucos. Estuvo muy bueno”, expresó Karina (8).

“Es injusto que sean dos bailarines, pero tengo que juzgar lo que veo... Hicieron el mejor meneaito que vi en mi vida. Solo bajo un punto porque son dos profesionales””, indicó Valdes (9).

“La incorporación de Celeste es la que más festejo, pero esta vez, me pasó que pareció una clase de aerobics, llegó un punto en que me hinchó un poco. Me encantan ustedes, pero hoy, más o menos”, indicó Barón. Y Piquín (8) cerró: “A mí me gustó mucho la coreografía, la música y propuesta”.

