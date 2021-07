La Academia: el jurado no perdonó a Luciana Salazar y a Jorgito Moliners

En una nueva noche de ballroom en La Academia, Luciana Salazar y Jorgito Moliniers protagonizaron una velada para el olvido. La actriz y el bailarín no pudieron destacarse en el ballroom, y recibieron una devolución que los dejó visiblemente molestos.

En la previa, y ante la pregunta del productor enmascarado, Luciana Salazar negó un pasado romance con Facundo Moyano, cuando estaba de novia con Martín Redrado, y dijo: “No me hago cargo de nada que no salga de mi boca”.

En el momento del puntaje, Ángel de Brito advirtió que si bien Jorgito y Luciana tienen mucha química bailando, la coreo no salió bien: “Ojo con los trucos, fue medio lento. Me parece que faltó la cadencia del ritmo”. En su turno, Carolina “Pampita” Ardohain observó que “hubo cosas desprolijas”, y les explicó: “Luciana siempre levantó los talones del piso, que es lo esencial que no hay que hacer en el ballroom. Ella tiene que trabajar la postura, y que la espalda esté recta, eso te va a dar otra sensación en la pista” (4).

Cuando debió hacer la devolución, Jimena Barón opinó que la coreo “no arrancó nunca”, coincidió con respecto a que los trucos se vieron “brutos”, y concluyó: “Ustedes son mucho mejores que esto” (5). Por último, Hernán Piquín le dijo a Jorgito que como bailarín, él debía cuidar más a su compañera, y agregó: “Todo el tiempo con cara de miedo, Luly. Hoy no me gustó mucho” (4).

Ambos participantes no podían ocultar su expresión de disconformidad, y si bien Salazar optó por el silencio, Moliniers expresó: “Hay conceptos con los que no concuerdo, pero porque entiendo, estudio, y tomo clases para cada ritmo. Pero no quiero contestar, porque sé que me pongo en contra al jurado”.

