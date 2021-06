La Academia: el miedo de Julieta Nair Calvo por un truco muy complicado

La exigencia detrás de las coreos de “La Academia” no solo ponen en riesgo a los bailarines entrenados, sino que también despiertan terror en aquellos famosos que, cuando firman contrato, no siempre toman conciencia a lo que se van a ver expuestos.

Este fue el caso de Julieta Nair Calvo el jueves por la noche. Como parte de la ronda de disco, la actriz llegó llena de entusiasmo, y así lo demostró al ritmo de “Get up offa that thing”, de James Brown.

Hasta ahí todo bien, no solo en la performance sino también en el puntaje. Ángel de Brito fue el primero en elogiarla: “La coreo era muy difícil y nunca perdieron la onda. Julieta estuvo a la par de Gonzalo, fue una de sus mejores noches” y llegó el primer 10 para la actriz. Igualmente entusiasmada por lo que había visto, Pampita siguió la línea de su compañero con un 9. Llegó el turno de una Jimena Barón exultante: “Esto fue bárbaro. Es el disco con más actitud que vi hasta ahora. A Juli le quedó hermoso, salió increíble”, y un segundo 9.

Sin embargo llegó el momento de Hernán Piquín que si bien aseguró que le encanta “cuando suceden estas cosas”, marcó un error en el truco: “Pusiste cara de miedo”. La actriz, con total honestidad reveló lo que le había sucedido: “ No lo iba a confesar, pero el truco me dio miedo . No soy una bailarina ‘truquera’, soy más ‘del piso’. De hecho por bailar en tacos hoy en el ensayo me doblé y terminé con hielo. Soy más de la zapatilla, entonces este estilo es como un mundo nuevo para mí”.

A pesar de sus reticencias, la alquimia funcionó y Julieta Nair Calvo, junto a su bailarín Gonzalo Gerber redondearon un total de 28 puntos, lo que les brinda un pase asegurado a la próxima ronda.

LA NACION