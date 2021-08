La Academia: el picante comentario de Pampita Ardohain sobre los motivos que la llevaron a volver pronto al programa

Este miércoles, tres nuevos tríos bailaron en la pista de ShowMatch y obtuvieron resultados desparejos en esta ronda de salsa de a tres. Julieta Nair Calvo y Gabriel Rentería –en reemplazo de Gonzalo Gerber– fueron los encargados de abrir la pista de “La Academia”, y fueron quienes se llevaron el mejor puntaje de la noche.

La pareja realizó una coreografía del tema “Oye”, de Gloria Estefan, junto a su invitado, Fede Salles. “Me siento cómodo acá, pero nunca bailé en esta pista”, comentó en la previa el actor, que el año pasado participó de Cantando 2020.

Ángel De Brito (9) encabezó la ronda de devoluciones con elogios: “Fede le dio mucho nivel a esta salsa. Noté un error mínimo al comienzo, pero a pesar de ese detalle me gustó mucho”.

Pampita Ardohain (7) aseguró: “Fede resultó una grata sorpresa. Es el invitado más talentoso de todos lo que hubo en la salsa. Me gustó mucho”. Guillermina Valdés, dueña durante esta ronda del voto secreto, sostuvo: “Hermoso trío. Fede hizo un aporte artístico, no tanto emocional. Estuvieron preciosos”.

Jimena Barón (8), a su vez, recordó que conoce a Salles desde que sus hermanos trabajaban juntos en Chiquititas, y evaluó: “Fede es un excelente artista, es un lujo todo lo que hace. Estuvieron juntos como un trío perfecto. Vi el error del principio, pero me encantó”.

Por último, Hernán Piquín (8) destacó el profesionalismo de Fede, a quien conoce de la escuela de danzas de Julio Bocca y concluyó: “Me gustó mucho lo que hicieron”. En total, el trío se cosechó 32 puntos.

En segundo turno, Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala sumaron a Cinthia Fernández a su interpretación de “Quimbara”, de Celia Cruz.

Antes del baile, aprovechando la compañía de sus hijas, Cinthia les preguntó a Marcelo y Guillermina si en alguna ocasión pueden cuidarlas “para tener una noche libre”. Además, limó asperezas con Martín Baclini, su ex, quien se encontraba en el estudio para bailar como invitado de El Polaco y Barby Silenzi.

“Las chicas fueron unas bombas, impecables. Cinthia baila como los dioses, pero a Lizardo no lo vi tan seguro como en otros ritmos”, opinó en la tanda de puntajes De Brito (7). “Lizardo está bailando más. A mí me gustó mucho la coreo, fue muy prolija. La incorporación de Cinthia fue un golazo”, señaló Pampita (10).

“Lo vi disfrutar a Lizardo. Se ve que las dos mujeres le contagiaron el ritmo. Cinthia trajo un aporte que cerró la coreo”, valoró Guillermina (voto secreto). “Me encanta la elección. Cinthia es una bomba total y Lizardo acompañó muy bien, aunque sigue mirando mucho el piso”, apuntó Jimena (7).

“Me gustó la coreografía y me gustó la idea. Pero a Lizardo todavía no lo veo bailar con la sangre que tiene que tener”, agregó Piquín (6).

Lio Ferro y Camila Lonigro cerraron la noche acompañados de Mica Viciconte, al ritmo de una versión salsera del tema “Colgando en tus manos”, de Carlos Baute, quien previamente envió un video con buenos augurios al trío y saludos a su amiga Jimena Barón. Pero no todo fue paz en la presentación. En diálogo con Marcelo Tinelli, el influencer y su pareja, Amira, terminaron sacando algunos trapitos al sol.

“Mica me parece una buena elección de invitada, por si llegan a ir al teléfono. Hoy vi bastante flojo el baile, no me gustó”, bajó el pulgar De Brito (5). “El otro día dejaron la vara muy alta. Hoy los vi más controlados, como que no estaban tanto en disfrutar sino en hacer bien la coreografía. Es verdad que estaban con una invitada más, y se veía que estaba uno pendiente del otro. Mica, muy bien”, observó Pampita (7).

Y agregó: “Doy fe de que es súper profesional. La extrañamos en Pampita Online. Llegaba primera, con toda la data sabida, y en esta coreo pasó lo mismo. Bailó mucho mejor de lo que recordábamos. Me encantó verte acá. Un saludo a Fabián [Cubero, la pareja de Viconte] y a las chicas [Allegra, Indiana y Sienna, las hijas del futbolista y Nicole Neumann, la máxima enemiga íntima de Pampita]”.

Ardohain, además, protagonizó un divertido ida y vuelta con Judith, la coach, y Lolo Rossi, la jefa de coaches, que terminó con una filosa frase: “¡Cómo se cotiza este asiento!...Por eso volví rápido después del embarazo, no sea cosa... En cualquier momento volvía acá y no sé qué pasaba”. A su regreso, Valdes había sido incorporada como miembro titular del jurado.

“Yo los vi muy armónicos. Me gustaron la música y el vestuario. Vi una coreo linda y prolija”, dio el visto bueno Guillermina (voto secreto). “Para mí hoy no estuvo bueno. Hubo mucho acting, pero no me pasó nada sanguíneo”, argumentó Jimena (5). “A Mica la vi bien, pero no vi bailar a Lio. Sentí la coreografía muy básica. No me cerró”, completó Piquín (4), para redondear el puntaje más bajo en lo que va de la disciplina.

