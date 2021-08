La Academia: en el caño, la bailarina de Lizardo Ponce se llevó todos los aplausos

“Sofía ‘Jujuy’ Jiménez pidió un reemplazo por estar lesionada y después la vemos subida al caño para sacarse una foto para su Instagram”. Con esa frase contundente, Lizardo Ponce se sumó a la polémica por la gran cantidad de participantes de “La Academia” que pidieron que una figura suplente baile por ellos durante esta ronda de baile en el caño, una de las más exigentes del concurso.

Tras ver la propuesta del influencer junto a Josefina Oriozabala, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (10): “Me gustó mucho la coreografía y el trabajo de Lizardo. Lo que yo evitaría es la parte actuada, porque le cuesta hacerlo creíble. Josefina, una bestia. Lo que vimos le dio un gran lucimiento. Esta nota es para ella”.

“Me encanta que Lizardo dio lo que pudo. Hasta me dio ternura. Sale lo mejor que uno puede y este concurso tiene que ver con la superación personal. Josefina tiene líneas perfectas, es hermoso verla. Me gustó verlos en la pista defendiendo su lugar, como corresponde”, apuntó Pampita Ardohain (5), la integrante del jurado que se muestra determinada a “castigar” a todos los participantes que hayan solicitado reemplazos para este ritmo.

En tanto, Guillermina Valdes (10) expresó: “Con ella, todos nos quedamos maravillados. Vi a una Josefina en su máxima expresión. Contemplo que es algo muy difícil. Y en el caso de Liz, me gusta ver a una persona ocupándose de hacer algo bien, esforzándose. Eso es un montón”.

La dueña del voto secreto, Jimena Barón, indicó: “Josefina es impresionante. Estaba tan canchera que cuando estaba abierta de piernas arriba del caño me subió la cejita. Es muy talentosa. A mí no me pareció tan mal el acting de Lizardo. Valoro que estén acá, aunque debería ser lo normal. Me gustó mucho”.

“Me gustó muchísimo. Es tremenda Josefina, pero Lizardo hizo cosas difíciles, como cuando hizo la vertical”, cerró Hernán Piquín (6). De esta manera, la pareja consiguió el segundo mejor puntaje de la ronda y se aseguró su pasaje a la siguiente ritmo.

LA NACION