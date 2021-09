La Academia: Facu Mazzei se dislocó un hombro en un brutal accidente

Uno de los principales duelos durante una nueva emisión de ShowMatch terminó de la peor manera. Flor Vigna y Facu Mazzei, una de las parejas más prometedoras del certamen, se presentaron para bailar, pero luego de un accidente el bailarín quedó tendido en el suelo con un hombro dislocado.

El número de ambos comenzó con normalidad, pero a los pocos segundos y luego de un truco Facundo cayó al piso, de espaldas a la cámara, y pateando el piso en una evidente expresión de dolor. Vigna estaba arrodillada junto a él, e inmediatamente se acercó el personal de salud, como así también Hernán Piquín y Maxi Diorio, muy preocupados por la salud de su compañero.

El silencio y el clima de angustia se hizo presente en el estudio de “La Academia”. En ese momento, Marcelo Tinelli tomó la palabra, y confirmó que Mazzei sufrió un accidente en su hombro. Rápidamente lo llevaron en camilla detrás del escenario. Piquín, Diorio, el Doctor Labonia y algunos enfermeros le brindaron primeros auxilios en el acto.

Más adelante, Tinelli comentó: “Lamentablemente tenemos que continuar con el programa, es feo pero pasa la pareja de Celeste Muriega, y Flor Vigna tendrá que buscar un reemplazo para el próximo ritmo”. Mientras muchos de los presentes se mostraban muy consternados, Piquín volvió a su lugar en el jurado, y confirmó: “Se le salió el hombro de lugar”.

El programa continuó con su emisión, y en el último bloque el conductor anunció que Mazzei estaba bien, pero muy dolorido. Luego, el doctor Labonia detalló: “Tiene una luxación de hombro izquierdo, y hay que hacer placas para ver si tiene fisura o fractura de otro hueso. Ya se lo llevaron para poner el hombro en su lugar, porque hay que hacerlo con anestesia”.

Por último, Carolina “Pampita” Ardohain le pidió a Tinelli unos minutos, para brindar un mensaje que emocionó profundamente a todos los que estaban en el programa. En su breve discurso, la modelo dijo: “La vida del bailarín es súper sacrificada, es muy corto el tiempo profesional, y no siempre es valorado y remunerado. No todos tienen la estrella de estar en un gran escenario. En esta pista vemos grandes bailarines de los que tenemos en Argentina, y me gustaría que los valoremos y los aplaudamos fuerte, porque ellos eligen una profesión que es muy ingrata, muchas veces. Son personas que desde muy chiquitas dedican el cien por ciento de su vida, dejan muchas veces amores en el camino, se pierden navidades, y no tienen a nadie que los acompañe, más que la fuerza propia dentro de sus corazones. Hoy hubo una situación que nos conmovió a todos, la vimos en vivo, pero muchas veces esto pasa en la vida de estos bailarines que le ponen el cuerpo”.