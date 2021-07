La Academia: faltazo, “chivo” y un beso fallido en la presentación de Mar Tarrés

Mar Tarrés y Franco Mariotti eran los elegidos para abrir una nueva noche de reggaetón en “La Academia”. Esa decisión tomó por sorpresa a la participante y por eso, antes de bailar le pidió a Marcelo Tinelli que la dejase antes medicarse para el asma. Después, aclaró por qué no llegó a la prueba de cámaras. “Tenía un compromiso laboral, de mi marca. Además, eso lo puede hacer la coach, igual”, se justificó.

La actriz, que la gala pasada estrenó nueva coach después de pelearse con la anterior, aprovechó la ocasión para mostrar el catálogo de su marca y volvió a reclamarle a Marcelo Tinelli que le consiga un candidato. “Desde que estoy acá me llené de quilombos, un chongo ni de casualidad”, expresó la actriz. Luego, sí, la pareja presentó su propuesta para esta nueva ronda.

Tras verlos, el primero en dar su devolución fue Ángel De Brito (3). “Tengo otros dos trabajos, pero igual vine”, comenzó, irónico, el conductor de Los ángeles de la mañana. “No todos son Flor Vigna y Facundo Mazzei, y ellos vienen y cumplen en todas las pautas. Yo siempre veo a Mar haciendo cosas similares, ritmo a ritmo. Esta noche me pasó de largo, cumplió con todo, tiene oído, pero no me sorprendió. Faltó una sorpresa, algo por el lado de la actuación, ya que es actriz y no bailarina”.

“A mí me gustó la idea y la vi a Mar bailando de principio a fin, pero los vi desconectados, no vi química entre ellos. Fue como una pasada divina, pero faltó emoción. Faltó acting. Van mejorando, pero hay cosas que siguen pendientes”, agregó Pampita Ardohain, dueña durante esta ronda del voto secreto.

“Mar estuvo desenfadada y con mucha energía. Arrancó con mucho power, pero con el correr de la coreografía, eso cambió. Y es algo que pasa en todos los ritmos. Supongo que tiene que ver con la falta de aire, pero si eso ocurre, debería actuar para que no nos demos cuenta. Coincido con lo que dice Pampita sobre la conexión: veo buena onda entre ellos, pero no esa cosa de tener confianza y ser compinches. Él bailó hermoso y le vino muy bien este ritmo”, agregó Jimena Barón (6).

“Es verdad que pasó eso con la desconexión, pero a mí me gusto la coreografía. Se la ve a Mar perdiendo la vergüenza y probando cosas nuevas. Hay actores que no se conocen y logran mostrarse sensuales en pantalla; me parece que es una cuestión de actitud. Creo que el problema es que a ella la están cuidando demasiado. Si se van a besar al final, que se besen”, cerró Hernán Piquín (5). La participante, entonces, aseguró que ella quería que se besaran, pero la coach decidió que no. Entonces, a pedido del conductor, hicieron de nuevo el final de la coreografía, pero esta vez terminaron con un apasionado beso.

LA NACION