La Academia: Juli Puente fue Ricky Maravilla, y el jurado la destrozó

Una de las grandes sorpresas de La Academia, es la influencer Juli Puente, que en su debut logró los elogios del jurado. Pero en su segunda presentación, ella dio un paso en falso cuando en la ronda de imitación, eligió ponerse en la piel de Ricky Maravilla.

Al entrar al piso de Showatch, Marcelo Tinelli celebró que Juli hubiera hablado abiertamente de los problemas que sufrió por trastornos alimenticios, y ella opinó sobre eso: “Esos fueron años muy difíciles para mí. Sé que muchas chicas me acompañan por ese motivo, porque están transitando trastornos de alimentación. Yo pude renacer y puedo contarlo hoy, y siempre intento no dar un mensaje de la oscuridad, sino que se puede salir adelante con mucho esfuerzo”.

Luego de un número que no dio los resultados esperados, el jurado se mostró lapidario. Ángel de Brito opinó que la coreo le pareció “un suplicio”, y agregó: “Me encanta que estés acá, pero no encuentro qué decirte. Me pareció horrible. Hay que pensar un poco más la elección” (3). Luego Carolina “Pampita” Ardohain la felicitó tímidamente, y detalló: “Se la jugó, pero estuvo bueno que salió de su zona de confort. A mí tampoco me convenció del todo” (voto secreto).

A continuación, Jimena Barón se mostró en la misma línea que sus compañeros de jurado, y le preguntó: “Juli, ¿qué hacés? Me encanta el desafío, pero esto es una competencia. Vocalmente no pasó nada, para el cumple de dos años de Momo podría funcionar. No me pareció gracioso, no me gustó nada” (4).

Por último, Hernán Piquín se sorprendió por la elección, y concluyó: “Hiciste este cambio brutal, pero no me gustó nada” (3). Con un total de diez puntos, la influencer se queda con el puntaje más bajo de lo que va de la ronda.

LA NACION