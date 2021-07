La Academia: la emoción de Lizardo Ponce ante la sorpresa que le dio su familia

Uno de los participantes que poco a poco levanta sus puntería dentro del certamen es Lizardo Ponce. El influencer llegó a la pista de “La Academia” para bailar el reggaetón, pero antes de eso tuvo una emotiva sorpresa.

En charla con Marcelo Tinelli, Ponce confesó que extrañaba mucho a su familia, que se encuentra en Córdoba. Y mientras el joven procuraba no emocionarse y seguir adelante con la noche, el conductor le dio una sorpresa mayor, cuando se abrieron las pantallas del estudio y aparecieron todos sus familiares. Ponce se conmovió hasta las lágrimas, mientras abrazaba a todos. Y su papá, con mucha ternura, repasó la carrera de su hijo y cómo logró cumplir el sueño de estar en la televisión y junto a Tinelli.

Luego llegó el momento del baile y la votación y Ángel de Brito aseguró: “Te tenía miedo en este ritmo, lo que sentí es que fue perdiendo fuerza sobre al final, estuvo bien hecha la coreo, pero bajó la energía. Pero en general, me gustó mucho” (7). En su turno, Pampita Ardohain coincidió en que la propuesta estaba bien, pero observó: “Estuvieron separados, los trucos espectaculares, y con Lizardo no sé si fue la emoción, pero le faltó un poquito de fuerza, de acting, me faltó sangre” (voto secreto).

Luego llegó el momento de Jimena Barón, quien también observó: “Comenzó con una energía que se fue diluyendo, hubo algunas esperas medio raras, pero me gustó, hubo actitud aunque faltó fuerza” (6). En último lugar, Hernán Piquín observó: “Lizardo estuvo bien y acá le salió un truco que no le salió en el ensayo. Estuvo bien y te acordaste toda la coreo” (5).

LA NACION