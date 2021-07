La Academia: las conmovedoras palabras de Facu Mazzei

El día viernes en La Academia, Facu Mazzei se presentó, como es habitual, junto a Flor Vigna. Y en una noche de emoción, el bailarín se tomó un minuto para reflexionar sobre su paso por esa pista, y pidió justicia por los crímenes vinculados a la homofobia.

En diálogo con Marcelo Tinelli, Facundo primero quiso referirse a su historia personal, y expresó: “Este lugar me sana y me salva. Por eso es muy valioso y lo cuido. Yo estuve acá con Nina Pelozzo en el 2007. Fue mi primer laburo, todavía no era mayor de edad, mis padre tuvieron que firmar una autorización. Y yo quedé eliminado del certamen, y a la semana me llamó Lolo para tomarme casting. Esto me cambió la vida, mi vieja me vio muchas veces. Con Jimena (Barón) también compartí un año muy especial, viste que acá hacés familia, y ella me acompañó en momentos muy difíciles”.

Más adelante, Mazzei le dijo al conductor: “A mí me hiciste romper mis propios prejuicios, y decir acá en la pista que yo tenía novio. Y yo tenía mucho miedo, y vos me re bancaste. Nosotros somos libres, tenemos derechos, no puede ser que nos golpeen, que nos maten. Hace poco mataron a Samuel, diciéndole “maricón”, y acá en Argentina hace unos meses, un chico trans fue a buscar trabajo y no volvió nunca más. Pido justicia, esto se tiene que escuchar. Nosotros merecemos ser libres. Y este es un lugar muy especial para eso, a vos te cascotean siempre por un montón de cosas, pero el que tiene la posta, sos vos”.

LA NACION