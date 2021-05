La Academia: Lizardo Ponce se equivocó y, enojadísimo, le echó la culpa a Marcelo Tinelli

Luego del fallido debut de Pachu Peña en “La Academia”, llegó la tercera pareja de la noche, compuesta por el influencer Lizardo Ponce y la bailarina Josefina Orio Zabala. “¡Estoy muy nervioso! Están todos mis amigos y, la verdad, qué bueno que vinieron, porque necesito su apoyo y toda mi familia está en Córdoba”, expresó Ponce, señalando a Yanina Latorre y a su hija, Lola.

Antes de comenzar su actuación, la pareja sufrió su primer accidente cuando Marcelo Tinelli demoró la presentación y la bailarina se cayó de sus hombros, mientras estaban arriba de los cubos que son protagonistas de este primer ritmo.

Una vez terminada la propuesta, el influencer estalló. “¡Me arruinaste todo! ¡Estoy enojado de verdad! Salió mal el truco. Yo pediría hacerlo de vuelta”, expresó el participante ofuscado, antes de rogar al conductor que lo deje realizar de nuevo la coreografía “para subirlo lindo al Instagram, aunque sea”. “Estoy a nada de irme”, agregó.

Luego del berrinche, la primera en dar su devolución fue Pampita Ardohain (8). “Si vos lo sentís mal, no te vendas. Al truco no lo vimos tan mal. Ese consejo, por favor tomalo. Remala hasta el final. Me sorprendieron. Bien. Pero tenete fe vos, que no te gane que algo no salió como querías. Algo siempre puede salir mal. Entiendo tu ilusión, acá sos como un chico en una juguetería. Muy buena primera presentación”, lanzó la modelo.

La amiga del influencer, Jimena Barón, sumó: “Me encanta verte acá. Sé cómo arrancaste de a poquito. Hay que ser valiente para aceptar estar acá, pero eso no quita que bailes como el culo. La sincro fue la peor de todas. Liz, sos como un cargador de celular que anda mal, que a veces carga y otras no. Todo el tiempo fluctuabas entre arrancar y no. Tenés que mejorar la pisada. Sos como esos deportistas que la pifian y quedan enroscados todo el partido. Te autodeterminás el fracaso. Así y todo entiendo esta pista. La coreo me encantó, fluyó y después de verte en Cantando 2020, esto estuvo muy bien, pero no seas ganso y ponete las pilas”.

“¿Vos te sentís un artista?”, comenzó su devolución Guillermina Valdes (7). “No, no me veo así todavía. Estar acá y haberlo hecho para mí es un montón”, respondió el participante. Y la jurado, entonces, continuó: “Tenés que entender que vos sos un artista, pero tenés que descubrirlo. Indagá con disciplina, compromiso y responsabilidad. Ella es una reina”.

El dueño del voto secreto, Hernán Piquín, cerró: “La propuesta me gustó mucho. Todo el quilombo lo tenés vos en la cabeza. El truco no salió mal, pero hubo agarradas que no salieron bien. Tenés que estar más presente y creértela más. Te dan el espacio, un coreógrafo y una bailarina y es una pena que te destruyas así”.

“Yo coincido mucho con lo que dicen. Vos tenés un talento increíble, cuando conducís, en las redes... Podés catar, podés bailar, pero tenés que creerte que vos podés. Ya sos un artista y estás acá porque te lo merecés. Disfrutá de este buen momento profesional”, terminó recomendando Tinelli.

LA NACION