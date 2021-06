La Academia: Lizardo Ponce y una fallida imitación de David Bisbal

Tras su fallido debut en la pista de “La Academia”, Lizardo Ponce volvió a la pista de ShowMatch para encarar un nuevo desafío: imitar a David Bisbal. En esta segunda ronda, los participantes deben ponerse en a piel de algún cantante famoso y no solo bailar junto a sus parejas, sino cantar lo más parecido posible al homenajeado. Hasta ahora, todos los concursantes habían decidido presentarse ante Marcelo Tinelli como sus personajes y mantenerlos durante el ida y vuelta con el conductor, pero el influencer no quiso hacerlo. “No lo voy a imitar ahora, quiero guardarme toda la energía de David para la performance”, adelantó, además de contar que sueña con hacer un vivo en Instagram con el cantante español.

Tras ver la propuesta, el primero en dar su devolución fue Ángel De Brito (3). “No lo vi a Bisbal, era Lizardo cantando y bailando. Lo bueno es que me sorprendió que lo hizo bien. El año pasado, en Cantando 2020, fue una tortura y estos meses hizo una evolución. Me gustó la actitud”, expresó.

Pampita Ardohain, dueña del voto secreto, indicó: “La carita ya se le transformó. Él es transparente, todo lo siente y lo posee. Yo sí vi a Bisbal, aunque no estuvieron los movimientos españoles de David. Lizardo se vino con todo ensayado y el conjunto zafó. Cuidado con la cabeza, que no le haga pasar malos momentos acá en la pista”.

“Me encanta que estés acá. Vos no tenés un personaje y eso me encanta. Estuvo bien cantado. ¡Vos me mostraste audios horrorosos! Vi show, una puesta. Y honestamente, me gustó: te jugaste a bailar. Hay mucho por mejorar, por momentos es como un astronauta caminando en la luna, pero me gustó”, sumó la amiga del participante, Jimena Barón (6).

Por último, Hernán Piquín (6), opinó: “Las bailarinas estuvieron muy bien. Felicitaciones. Él está deprimido desde el 3 de Ángel... La verdad es que en ningún momento lo vi a Bisbal. El baile estuvo divino y la coreografía también. Bisbal es un fuego, es andaluz y no lo vi, pero estuvo mucho mejor que la vez pasada, por eso le voy a dar un punto más”.

