La Academia: Mariana Genesio Peña no cumplió las expectativas

Una de las figuras que más relevancia esta ganando en La Academia, es Mariana Genesio Peña. La actriz en cada gala sorprende con su estilo y elegancia, y si bien ella se mostró confiada para el ballroom, la devolución del jurado no fue de las mejores.

Como es habitual, el primero en tomar la palabra fue Ángel de brito, que le sugirió “trabajar las caras”, y le explicó: “Cuando se perdieron, tu cara se fue al enojo, o a la frustración, y después perdiste la actitud. Venían bárbaro, pero después hubo desprolijidad y cambio de actitud. No me gustó” (voto secreto). En su turno, Carolina “Pampita” Ardohain le aconsejó trabajar el movimiento de brazos, y detalló: “De a poco vas sintiéndote más cómoda con esto de bailar. Es un aprendizaje que hay que disfrutar mucho. No fue tu mejor gala, de principio a fin hubo una cosa de pasada” (4).

Luego Jimena Barón coincidió en que el número “se sintió raro” y profundizó: “Quedó como duro y rígido, no fluía la coreografía. La canción no es la que más me gustó. La sentí tironeada. Hoy no me encantó” (5). Por último, Hernán Piquín dijo que están poniendo la energía en terminar el baile, “y no en dar los pasos correctamente”, y agregó: “Por ahí se sienten mal con el puntaje que les damos, o les molesta, porque piensan que lo hicieron bien. Y nosotros tenemos que ver, y yo no lo vi prolijo, Mariana miraba mucho el piso, a ver qué paso seguía, y los brazos estaban raros. No la vi sensual en este ritmo” (4).

La participante objetó la devolución de Piquín, y por ese motivo el bailarín se animó a pasar a la pista, y demostrarle cómo debían ejecutarse algunos pasos.

LA NACION