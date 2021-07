La Academia: Rodrigo Tapari recordó un encuentro en un hotel con Marcelo Tinelli e hizo temblar al conductor

Este jueves, Marcelo Tinelli dio por comenzada una nueva gala de música disco en “La Academia”, y los encargados de romper el hielo fueron Barby Silenzi y Rodrigo Tapari, el semifinalista de Cantando 2020, en reemplazo de El Polaco, que se tomó unos días tras la muerte de su padre, Jorge.

“No lo conozco, pero me cayó muy bien el año pasado, cuando lo veía en el programa. Canta y baila muy bien. Espero que no se ponga celoso El Polaco”, lo presentó Tinelli, pero el cantante lo desmintió. “Sí nos conocemos, pero vos no me conocés. Fue hace muchos años. Yo estuve en un reality y en un momento nos enviaron a Uruguay, y usted estaba en el reconocido hotel al que nos enviaron”, comenzó, incomodando un poco a Tinelli.

“Yo era un chico muy jovencito, y me llamó mucho la atención porque se nos acercó un muchacho medio peinado a la gomina. Te acercaste a la camioneta, nos saludaste a todos. Yo llegué a la final y vos nos fuiste a ver a la gala en el hotel. Al otro día nos llama la producción y nos dice que vos querías que le cantemos el feliz cumpleaños a tu hija”, continuó, para el alivio del conductor, que temía que el cantante cometiera una infidencia.

Luego, el nuevo participante le dedicó unas palabras a su colega: “Desde acá le enviamos todo el amor al Polaco y le decimos que vuelva a ocupar este lugar, que yo voy a defender, pero que es suyo”.

Barby Silenzi, a su vez, contó: “La verdad es que nos tomó por sorpresa y él tenía una relación muy especial con su papá. Lo acompañamos y lo respetamos, también”. Y, mirando a cámara, agregó: “Mi amor, sé que nos estás mirando, te mando un beso gigante y espero que puedas volver pronto”.

Luego, sí, la flamante pareja, que contó solo con un día de ensayo, mostró su propuesta para esta cuarta ronda de música disco. El primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (4). “Bienvenido, Rodrigo. Es muy talentoso, no solo cantando sino también bailando, y es además uno de los tipos más agradecidos por el trabajo. La coreo fue simple, pero fue muy difícil lo que les tocó hacer. Ojalá Rodrigo se quede en el certamen con alguna otra bailarina. A Barby la veo floja desde que comenzó el programa. Sé que puede dar más. La verdad, no me gustó”, expresó el conductor de Los ángeles de la mañana, en el día de su cumpleaños.

“Hoy no vimos a la Barby de siempre, pero es entendible. Sé que ensayaron prácticamente nada, pero lo supieron sortear. Sí se vieron algo posadas las subidas y las bajadas de los trucos. Los vi estresados y el disco tiene que transmitir algo especial. Agradezco a Rodri que se haya prestado. Subo un punto porque es una situación muy especial”, agregó Pampita Ardohain (6).

“Sí. Es un torazo lo que hicieron. Yo lo voy a puntear distinto. Un beso al Polaco. Barby, es hermoso que estés acá, porque sos la mujer de El Polaco y debe ser difícil no estar con él en este momento. Ella es muy sensual, pero no se vio su fuego y su sangre. Estás como bonita y vos sos mucho más que eso, sos una bomba. Espero mucho más de vos”, coincidió Jimena Barón (7)

“No me transmitió nada, lo vi como marcado. Sé que tuvieron un solo ensayo, pero no les hirvió la sangre. No mostraron mucho. No me gustó”, cerró Hernán Piquín, dueño del voto secreto.

Antes de irse, Trepari le dedicó al Polaco “Levanto mis manos”, un tema de música cristiana que a él le sirve para levantar el ánimo en momentos difíciles. Y Tinelli aprovechó para dedicarle aquella canción y el programa a su ex, Soledad Aquino, que recibió un trasplante de hígado y se encuentra internada en una conocida clínica del barrio de Palermo.

LA NACION