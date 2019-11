La angustia de Antonella Menem: "Toda la vida fui rechazada por mi familia"

Antonella Menem señaló a su tía, Zulemita, como el principal obstáculo para poder tener una buena relación con su abuelo, Carlos Menem Crédito: Captura de TV

Hija de Carlitos Jr. y nieta del expresidente Carlos Saúl Menem, Antonella Menem Pinetta reapareció en los medios para hacer público su pedido de poder ver a su abuelo. Y, en ese plan, acusó directamente a su tía, Zulemita, por interferir en la relación entre ellos.

Sentada en el living de Incorrectas, la joven relató su conmovedora historia de vida. "Mi mamá [Amalía Pinetta] lo conoció a mi papá en ExpoRioja. Estuvieron varias veces juntos, aunque no eran novios. Ella quedó embarazada y lo volvió a ver cuando yo tenía 1 año y medio, pero le habían dicho que no diga nada porque mi abuelo estaba por ser presidente y eso podía jugarle en contra. Por eso mi papá se enteró recién a los 4 años que yo existía", relató la joven.

En cuanto a los motivos por los cuales no tiene vinculo con la familia de su padre, señaló a Zulemita Menem como la única responsable. "Me enteré a los 7 años que era hija de Carlitos. Justo falleció y no pude conocerlo. La última relación que tuve con Zulemita fue cuando me hice los análisis de ADN", contó mientras reconoció que fue Nahir Menem el único que ofició de intermediario para lograr un acercamiento entre ambas partes.

Al aclarar que eso nunca fue posible, Antonella recordó un desagradable episodio que vivió con su tía tiempo atrás. "Hace 10 años, había ido a ver a mi abuelo para que conozca a mi hijo. Cuando ella llegó, me agarró de los pelos y gritaba preguntando qué estaba haciendo ahí, si ya me habían dado todo lo que me correspondía".

Tras confesar que el gran problema fue cuando le tuvieron que dar parte de la herencia de su difunto padre, la nieta de Carlos Menem aseguró que recibió un montón de deudas de las cuales tuvo que hacerse cargo sola. "A los 21 me tuve que hacer cargo de las deudas de mi padre. El auto, el avión, el departamento, el terreno de Martínez... Todo tenía deudas cuando me dieron el apellido. Ellos dicen que me dieron cuatro millones de dólares. Es mentira, me dieron todas esas cosas, las vendí, y de ahí me quedó plata", explicó la joven madre de tres hijos, que actualmente gana la vida como empleada doméstica.

Minutos después, la primera nieta de Carlos y Zulema aseguró que tiene relación con Máximo, el hijo que el expresidente tuvo con Cecilia Boloco. "A él le pasa lo mismo. Tiene 15 años y lo vio solo 7 veces en su vida. Lo mismo que me paso a mí. Yo lo habré visto 8 veces en mi vida, no más de 20 minutos y rodeado de gente. Siempre fue a escondidas para que no se entere Zulema ni Zulemita, ellas no quieren que este cerca de él. Cuando llamo me cortan, dan la orden para que no me atienda", denunció.

Enseguida, Flopy Tesouro, panelista del programa, interrumpió la entrevista para leer un mensaje que le mandó Zulemita Menem. "Dice que no tiene vinculo, ni lo quiere tener porque Antonella siempre habló pestes de la familia", contó. "Lo que le molesta a Zulemita es que yo salga en los medios a contar esto. Si dicen que me gasté cuatro millones de dólares como nada, ¿cómo no voy a salir a hablar? A ella le molesta que yo salga a defenderme. Yo no tengo la culpa, es lo que me tocó", señaló.

Una vez más, y entre lágrimas, confesó que su única intención es ver a su abuelo. "Me duele mucho cuando dicen que está re bien con los nietos. La primera nieta soy yo. Además, se está perdiendo de conocer a sus tres bisnietos. Mis hijos sufren, a ellos les encantaría conocer a su bisabuela también", aseveró. Y muy angustiada, agregó: " Zulema nunca me dio la oportunidad. Le pedí perdón muchas veces si le molestó algo que dije. Es muy doloroso, toda la vida fui rechazada por mi familia".

" No quiero ir a ver a mi abuelo al cementerio como me paso a mí, que tuve que conocer a mi papá en el cementerio. No quiero que vuelva a pasar eso", concluyó conmovida.