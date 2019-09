Muy angustiada, Carmen Barbieri habló del estado de salud de su exesposo, Santiago Bal Crédito: Captura de pantalla

Internado desde hace varias semanas en la clínica de rehabilitación ALCLA, Santiago Bal está atravesando las horas más difíciles de su vida. Luego de que su hijo Federico grabara un emotivo mensaje en el día de ayer, Carmen Barbieri estuvo en el piso de Intrusos y habló sobre el complicado estado de salud del capocómico.

"Está conectado para respirar, para comer, para hacer sus necesidades. Es un enfermo de cristal, ni musculatura tiene ya. Está muy débil. Hay días que está consciente y otros, mirando el techo perdido", explicó Barbieri visiblemente angustiada.

En referencia al emotivo mensaje que Federico Bal subió a las redes en el día de ayer, aseguró estar muy orgullosa de su hijo. "Es terrible el video, me puse a llorar cuando lo vi. Es lo que él siente, recién salía de ver al papá. A veces cuando yo no puedo ir, hacemos video llamada para que él me salude, me muestra como está", contó al respecto.

Y si bien le agradeció a la Asociación Argentina de Actores por todo lo que está haciendo por el padre de su hijo -según contó, se encarga de los honorarios de su internación-, la actriz denunció públicamente que esta semana le mandaron una orden para que en los próximos días traslade a Bal a otra institución. "Ayer me dijeron que en cinco días tiene que dejar la clínica. A Santiago no se lo puede trasladar, no se le puede dar anestesia porque tiene EPOC y está con oxígeno todo el tiempo. Yo le pido a Actores que entienda. No lo podemos mover (...). Imagino que debe ser muy costoso, pero yo no lo puedo pagar", pidió desesperada.

Enseguida, contó que toda la familia está muy unida y que Mariano Bal está en tratativas para que Actores revea este caso. "Si lo trasladamos, lo matamos. Es un enfermo de cristal. Un día esta genial y al otro día está dibujando en el aire, como en otro mundo". Y muy quebrada, agregó: "Quieren que me lo lleve a casa y que esté ambulatorio. Yo encantada, pero el médico dijo que no se puede. Si no se recupera, que al menos muera dignamente", rogó mirando a cámara.

Minutos después y muy compungida, dio detalles de cómo es su relación actual con su exmarido: "Trato de ir a verlo todo el tiempo. Cuando llego, le levanto las sabanas, lo reviso todo y le hago masajes (...). Muchas veces lo encuentro atado a la cama porque se arranca las sondas. Le pongo tango, quiere escuchar a la 'Gata' Varela", detalló la capocómica quién acto seguido le pidió a la cantante si podía ir en algún momento a cantarle en vivo.

Entre lágrimas y, tras afirmar que trabaja sin parar "para poder tener un mango y ayudar a Santiago", la artista confesó: "No lo puedo abandonar, no debo, es mi forma de ser. Escucho a mi hijo con tanta entereza que me pide que lo deje ir, yo no le permito que diga eso (...). Él ganó muchas batallas, 18 en total, pero esta es una guerra", advirtió muy quebrada.

"¿Cómo voy a hacer para que este hombre sobreviva? Yo ya no puedo más, hice de todo. Tiene 83 años y todos dicen que ya vivió mucho pero ¿por qué no puede vivir un poco más? ¿Por qué no puede sobrevivir si lucho tantas veces?", repitió una y otra vez buscando una explicación.

"¿Por qué no lo querés soltar?", preguntó Jorge Rial, intentando convencer a la actriz de que ya hizo todo por el hombre de su vida. "No quiero que se me vayan los afectos. A veces pide que lo saque de ahí. Ojalá pudiera llevármelo a casa. Estoy preparada para que muera, pero me da bronca porque veo que lucha contra viento y marea", respondió ella.

"Fede me dice que lo deje ir, que esto no es vida. Pero el está consciente por momentos. Cuando no me fija la vista y mira el techo lo hago volver (...). Quizá no quiere verse como está y por eso se evade", argumentó la productora teatral, que se está preparando para una nueva temporada en Mar del Plata.

Para terminar y, a modo de anécdota, Barbieri contó que Santiago está internado justo en la habitación de al lado de Sergio Denis: "Todos los días me cruzo con una mujer que va a verlo religiosamente. Un día me saluda y me dice: 'Carmen, yo soy la ex mujer de Sergio. ¿Te diste cuenta que somos las únicas ex que nos seguimos ocupando tanto de nuestros maridos' me preguntó. Y es verdad, pero soy así. No lo puedo abandonar", concluyó con cierta nostalgia.