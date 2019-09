Conmovido, Federico Bal compartió un mensaje en las redes sociales, luego de visitar a su padre Crédito: Instagram

23 de septiembre de 2019 • 19:04

Internado desde hace dos meses en la clínica de rehabilitación IMAC, la salud de Santiago Bal es cada vez más delicada. Tanto que su hijo menor, Federico Bal, subió esta mañana una historia hoy a su cuenta de Instagram y se mostró quebrado.

"Acabo de ver a mi viejo y está atravesando un momento difícil, de mucho desgaste. Cuando puede hablar y a su tiempo, tuve una charla linda, le dije que lo amo, lo abracé, le acaricié las manos", dice el actor en su publicación. "Si tenés a un familiar enfermo, tomate un momento para decirle que lo amás. Olelo, grabé su voz, porque cuando no ya esté es lo que más vas a extrañar. Dejen el trabajo y las ocupaciones porque las prioridades son otras. Vayan a ver a sus seres queridos porque la vida es hoy y hay que aprovecharla y decirles todo en vida. Siento la necesidad de mostrar lo que me pasa", finalizó sin esconder sus lágrimas, muy emocionado.

En el último año, padre e hijo trabajaron juntos tanto en cine como en teatro. El año pasado Fede dirigió y actuó junto a su papá en la película Rumbo al mar, que se estrena el próximo enero en las salas comerciales. Y en la temporada de Mar del Plata, trabajó en el escenario y también dirigió a Santiago y a su mamá Carmen Barbieri en la revista Nuevamente juntos, que luego estrenaron también en Buenos Aires.

Hace unos días, Barbieri contó que su exesposo no está nada bien de salud. "No está grave pero está delicado, muy débil. Zafa de la muerte: tuvo 18 operaciones de cáncer, lo venció, salió adelante. Como dice Fede, es un toro. Pero esta vez, le juega en contra que tiene 83 años, su cuerpo, que yo digo que es como Chernobyl, está abierto como un pollo, le falta un riñon, tiene EPOC, neumonía", explicó. "Voy porque de vez en cuando abre los ojos y si nos ve siento que se siente más tranquilo, aunque no habla. Fede me dice que esto no es vida, pero yo le digo que lo deje porque está luchando".