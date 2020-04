La angustia de Julieta Bal por no poder acompañar a su hermano Federico en su tratamiento Crédito: Instagram

Este mediodía, Julieta Bal charló con Intrusos y, tras recordar a su papá Santiago, reveló cómo está acompañando a su hermano Federico desde que supo que padece cáncer intestinal .

Feliz con su cambio de look, la actriz contó a qué se debe su nueva imagen: "Me corte el pelo cuando mi papá falleció. Cuando uno vive cosas especiales en la vida, las mujeres nos la agarramos con el pelo", bromeó y enseguida lo relacionó con una frase que siempre le decía el capocómico. "Una de las últimas veces que lo fui a ver, me dijo 'siempre con el pelo tan largo vos'. Cuando era chica recuerdo que siempre me decía: 'no hay nada más lindo que las manos de una mujer'. Yo cada vez que iba a verlo me miraba las uñas para ver cómo estaban, quería agradarlo. Creo que esta vez pasó lo mismo, tenía ganas de que se sienta bien con algo que yo pueda ofrecerle".

Al confesar que en el último tiempo pudo acercarse más a su padre y limar asperezas , la hija de Silvia Pérez reveló que nunca pensó sentir tanto dolor por su muerte. "Pude achicar esa distancia entre nosotros, por eso estoy en paz. Nunca pensé que podía doler tanto la partida de un padre, significar tanto su ausencia porque creía que, al no tener tanto vinculo con él, no me iba a afectar", señaló mientras aclaró que toda su vida vivió con miedo a perderlo.

"Siento que las cosas fueron como tuvieron que ser. La vida es muy misteriosa. Siento que se fue en un momento que pude despedirme en paz, supe que me amaba y él supo que yo lo amaba. Ojalá podamos encontrarnos en otra vida y disfrutar", agregó tras asegurar que con su muerte se fueron enojos, rencores y reclamos familiares.

Federico Bal lleva adelante un tratamiento contra el cáncer de intestino

En cuanto a la salud de su hermano Federico Bal , Julieta confesó que su enfermedad afirmó la relación entre ellos. "Es hermoso acompañar a Fede. Él nos dijo que necesitaba que los tres estemos juntos. A raíz de lo que le paso, nos unimos mucho más", expresó mientras aseguró que su hermano se va a recuperar muy pronto. "Yo soy muy espiritual, hablamos mucho del 'para qué' de las cosas, no tengo dudas de que mi hermano se va a salvar, rezo todos los días para que eso suceda. Si bien no tengo todas las respuestas, siento que las cosas pasan por algo. Me parece muy significativo que papá se fuera y él se enferme de lo mismo", reflexionó.

Minutos después, la actriz recordó cómo fue enterarse de la enfermedad y tener que decírselo a Carmen Barbieri: "Al principio quedé en shock pero rápidamente hubo que hacer tantas cosas que no hubo tiempo para instalarme en el dolor. Hubo que hablar con Carmen, hacer trámites. Nunca me voy a olvidar del tono de voz de Fede cuando lo llamé para ver cómo le habían dado los resultados. Fuimos juntos a la casa de Carmen a decírselo. La idea era estar, yo me siento familia de ella. Creo que en estos momentos lo más importante es estar, no sé si puedo ayudar o solucionar algo pero simplemente dar mi contención y estar ahí", expresó emocionada.

Mientras confesó que volvió a reencontrarse con el Fede que conoció de chiquito, la mujer del cómico Roberto Peña expresó su tristeza por no poder acompañarlo en su tratamiento debido al aislamiento obligatorio."Vivo tan cerca del lugar donde se hace el tratamiento que habíamos quedado en que lo acompañaría todos los días pero vino la cuarentena y él no quiso exponer a nadie. Tengo ganas de verlo y abrazarlo", expresó.

"Él está atravesando doblemente todo. La cuarentena más su salud, pero lo veo entero, valiente, en su mejor versión. Hablamos, chateamos y siento que está bien. Sus respuestas son dulces, llenas de amor, volvió su esencia de cuando era chiquito. Lo siento más sensible, más permeable", advirtió finalmente.