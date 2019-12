Julieta Bal, sobre su padre Santiago: "Haber hablado con él me dio paz"

Julieta Bal habló sobre su padre Santiago a la salida de la clínica donde está internado Crédito: Instagram

5 de diciembre de 2019 • 10:10

"Estoy muy triste, pero también feliz porque pude hablar con él hace dos semanas. Nuestras conversaciones me hicieron muy bien y sé que a él también, porque me lo había dicho. Pude despedirme bien", dijo ayer Julieta Bal sobre su padre Santiago, quien se encuentra en grave estado de salud e internado en coma inducido. Consultada por un móvil de Los ángeles de la mañana, la actriz admitió que a pesar de las diferencias que siempre tuvo con su padre, este último año se conectó nuevamente con él.

"Lo único que queremos ahora es que pueda estar bien, que vaya a un lugar donde esté mejor. Haber hablado con él me dio paz. Deseo que él también se sienta en paz y vaya a otro lugar donde lo van a estar esperando (...) Me dijo que a pesar de todas las complicaciones, él tuvo una vida muy feliz y creo que es momento de que la continúe bien. Acá y así, no está bien", dijo a la salida de la clínica en momentos en que estaba con sus dos hermanos, Federico y Mariano.

Además Julieta se quebró al hacer un balance de su relación familiar y también hizo referencia a su madre Silvia Pérez. "Papá me dio una enseñanza que no me dio nadie en la vida. Soy lo que soy por haber tenido el padre que tuve y por tener la madre que tuve. A pesar de mis enojos, de mis dificultades con él, a pesar de todo lo que he vivido, soy lo que soy gracias a ellos dos. Me queda en el alma lo más lindo que es haber trabajado con él".

Recordemos que este año, los tres hijos de Santiago Bal volvieron a reunirse y limaron asperezas para poder darle tiempo de calidad y amor a su padre.