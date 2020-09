"La china" Suárez contó cómo pasa la cuarentena Crédito: Instagram

Desde su hogar y acompañada por Magnolia, María Eugenia "la china" Suárez tuvo un diálogo con Marley en el marco de una nueva entrega de Por el mundo.Y a lo largo de la nota, ella habló sobre el nacimiento de Amancio en medio de la pandemia, cómo lleva su rutina lejos de Benjamín Vicuña y sobre los planes futuros de la pareja.

Al comienzo de la charla, Marley le preguntó cómo fue la llegada de su último hijo, y cómo vivió las últimas semanas de embarazo. La china contó que se tomó todo con mucha calma, y explicó: "Estábamos más angustiados por el tema de Magnolia. Desde que ella nació yo no dormí nunca sin ella, y me tenía angustiada el tema de la separación. No sé hasta qué punto ella entendía que adentro de la panza había un bebé, pero cuando llegamos a casa no lo podía creer, y ahora se muere de amor. Rufi es como la mamá, solo falta que le dé la teta, tiene una cosa maternal impresionante". Y sobre el momento del parto, ella destacó: No sentí tantos nervios, confiaba mucho en el equipo que tenía y eso es fundamental".

Más adelante, la China expresó muy contenta que Amancio es muy parecido a ella: "¡Es un ponja! Por fin nació uno que es igual a mí y no al padre. Es raro porque con los ojos abiertos se parece más Benja. En estos días voy a subir una foto". Por otra parte, la actriz destacó que en estos días, en los cuales Benjamín se encuentra en Chile, ella y su familia lo extrañan mucho.

En el último tramo de la charla, Marley le consultó sobre el futuro de la pareja y si había planes de casamiento, y Suárez respondió: "No, ¿para qué? Ya medio que pasó, no hace falta, y después divorciarse es un lío. No siento que lo necesitemos".

