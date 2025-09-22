Rating. De Marley en Camboya a Gastón Pauls y Tamara Pettinato, todos los números del domingo

Desde que Telefe decidió emitir las galas de La Voz Argentina de lunes a jueves, la competencia del rating domingo se modificó por completo. Con Por el mundo y Pasapalabra peleando con el cine de eltrece, América y el Nueve proponen nuevas alternativas para seducir al público. Desde la semana pasada, Gastón Pauls se sumó a los domingos con un ciclo diferente. Ser Humanos es un programa que explora las historias de vida de personas resilientes, que han atravesado desafíos extraordinarios y han encontrado una forma de inspirar a otros y, hace un mes, Tamara Pettinato comenzó un nuevo envío en el que entrevista candidatos de las elecciones desde otro lugar. Por el mismo, ya pasaron Julio Zamora, intendente de Tigre, Juan Manuel Urtubey, exgobernador de Salta.

Tamara Pettinato entrevistó a Mariano Recalde en Decime algo lindo

A las 21.20 Marley y Flor Jazmín Peña comenzaron una nueva edición de Por el mundo desde Camboya con un piso de 5.4 puntos, mientras lideraba el cine de eltrece con el final de Dog, un viaje salvaje con 6.6. En Telefe recorrieron la ciudad perdida de Angkor, un lugar maravilloso con mucha historia donde fueron bendecidos por monjes. A las 21.45 pasó a liderar con 6.5, visitando el mercado camboyano más sorprendente con las comidas típicas, entre otros lugares. El ciclo obtuvo una marca máxima de la noche con 8.8.

Marley entrevistó a Flor Jazmín Peña en Por el mundo

A las 22.30 comenzó la segunda emisión de Ser Humanos con un piso de 1.2 puntos, tercera en la franja, en la que Gastón Pauls tuvo un profundo mano a mano con Ezequiel “Zeke” Lo Cane, el papá de Justina, quien a partir de la pérdida de su hija de 12 años impulsó la Ley Justina, transformando para siempre el sistema de donación de órganos en nuestro país. Su relato se entrelazó con el de dos familias que, gracias a esta ley, pudieron cambiar su destino cuando un corazón llegó justo a tiempo para salvar la vida de Valeria. Entre otras historias, se pudo ver la de Tomi Ricardi, un joven que le ganó la batalla a la leucemia y que, con tan solo 18 años, creó su propia fundación para ayudar a chicos y adolescentes que atraviesan la misma enfermedad. El ciclo terminó con 0.4 puntos.

Gastón Pauls tuvo un profundo mano a mano con Ezequiel “Zeke” Lo Cane en Ser humano

Desde las 22.40 Matías Alé compitió en Pasapalabra con Martina Vignolo, pareja del actor, acompañados por Alexis ‘Conejo’ Quiroga, Gabriel Oliveri, Maia Chacra y Locho Loccisano. El programa de entretenimientos comenzó liderando la franja con 7.4 puntos. Mientras, el cine de eltrece con la película 1917 se mantuvo segundo en la franja con 4.7.

Matías Alé compitió Pasapalabra con Martina Vignolo

A las 23.30 arrancó Decime algo lindo con 0.7 puntos, esta vez Tamara Pettinato entrevistó a Mariano Recalde, candidato a senador por Fuerza Patria. Con un reportaje sobre temas personales, con algunas preguntas que fueron elegidas al azar en una ruleta, de un cuestionario de catorce, focalizando en la historia y decisiones que definen su personalidad, la conductora indagó sobre las señas particulares de su invitado. Luego, se le pidió idear una pregunta para la IA y reflexionar junto a la conductora sobre la respuesta obtenida. En la sección “Tu turno, tu pregunta”, el senador quiso saber si alguna vez Patricia Bullrich tomó alguna medida a favor de los jubilados. El pico fue de 1.1 puntos y terminó en 0.5.