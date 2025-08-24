Marixa Balli le contó a Mirtha Legrand la verdad sobre su inesperada salida de LAM

Marixa Balli fue una de las invitadas estrella de la mesa de Mirtha Legrand, quien no pudo evitar consultarle sobre su inminente salida de LAM (América TV), la cual se especuló que se debía a una mala relación de la empresaria textil con el resto del panel.

“¿Por qué te fuiste de LAM?“, le preguntó al hueso la conductora. A lo que Marixa, sin titubear, respondió: ”Creo que llegó el final de una etapa. Yo fui muy feliz en LAM y creo que soy una angelita y lo voy a seguir siendo de por vida ya"

“¿Te llevabas bien con las chicas?“, continuó ‘La Chiqui’. ”Sí. Es muy lindo grupo y tenemos códigos entre todas". En relación puntual a Yanina Latorre y sus continuas peleas, la ‘Cachaca’ señaló: “Sí, nos llevábamos bien. Podés tener algún momento en el que capaz discutís internamente y hay planteos. Pero siempre con mucho respeto y mucho código. Reconozco que un día tuvimos una agarrada que fue bastante duro, pero no pasó nada”.

Marixa Balli negó una mala relación con Yanina Latorre (Foto: Captura LAM)

“¿Te vas a otro canal?“, insistió Mirtha Legrand, quien obtuvo una respuesta esquiva de Balli: “Si Dios quiere me voy de viaje con Marley a India con Por el Mundo”. Y agregó: “No puedo viajar mucho porque soy, principalmente, comerciante... Pero yo fui muy feliz en LAM”. Sin embargo, según contó el propio Ángel De Brito en su ciclo, su panelista abandonó el ciclo de espectáculos para sumarse a la nueva programación de Telefe, con su primera aparición en Por el mundo, que tiene su quinta temporada en este año, y nuevos proyectos a futuro.