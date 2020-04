El actor habló sobre su paternidad en cuarentena y recordó la propuesta amorosa que le hizo a Mirtha Legrand años atrás Crédito: Instagram

23 de abril de 2020 • 15:27

A dos meses del nacimiento de su hija Miel , Mike Amigorena habló de cómo está viviendo su paternidad en cuarentena, de sus próximos proyectos laborales y recordó su propuesta, sin éxito, a Mirtha Legrand para compartir la vida juntos.

Desde el balcón de su casa, el actor charló vía skype con Intrusos y contó cómo son estos primeros meses como papá: "Es una etapa que por lo general la comunicás y compartís con otros brazos. Nos nutrimos entre nosotros, nos consolamos entre los tres y hacemos videollamadas con las abuelas y tías. Ellas están lejos, una en Rosario y la otra en Mendoza. Me angustia el no tener ese contacto constante", señaló un poco triste.

Sin embargo, más allá de no poder tener contacto físico con sus familiares y amigos, Mike relató todo lo que esta cuarentena obligatoria le está regalando y reveló qué cosas quizá tendría que mejorar. "Gracias al aislamiento puedo disfrutar mucho de mi hija y lo hago con mucho amor. Quizá tendría que ser un poquito más paciente, eso es lo único que tengo que intensificar. No solo con Miel, sino conmigo mismo, con lo que extraño en cuarentena: esa cerveza con amigos, el puchito en Avenida Libertador", lanzó con cierta nostalgia.

Y enseguida confesó no tener miedo sino incertidumbre por lo que vendrá. "No hay preocupación, hay incertidumbre. No soy perseguido, ni me obsesiono pero sí me pongo a reflexionar constantemente. De la única manera que podemos cambiar como sociedad y civilización es así, sin poder salir de tu casa. Como es algo tan global, tengo la esperanza de que todo empiece a ser de otra manera. Que las deudas se perdonen, que el que más tiene le dé al que menos tiene, que el vínculo con la familia se intensifique, que podamos apegarnos más a la naturaleza. Los vínculos es lo único que nos va a salvar, siempre lo dije", reflexionó sobre lo positivo de esta pandemia.

"Quiero creer que esto nos va a modificar. Que vamos a preguntarnos el 'para qué' de las cosas, que vamos a disfrutar de la pequeñez. Hoy ir a la verdulería es un programón, bueno eso hacelo extensivo a una comida con tu vieja, un paseo con amigos. ¿Para qué más? Uso siempre las mismas tres remeras, no necesito ni las zapatillas de marca ni comprar compulsivamente", agregó invitando a todos a la reflexión.

Minutos después, el músico hizo referencia a debilidad por la gente mayor (el grupo de mayor riesgo en esta pandemia) y confesó extrañar sus shows de "Jubilandia" que solía hacer con su banda en los geriátricos. "Un día antes de la cuarentena estábamos pautando para ir a tocar a un asilo. Nos dijeron que no podíamos acercarnos y en ese momento no teníamos la consciencia de que eran los primeros en estar en riesgo. Queremos que pase esto para volver a ir a cantarles. Ellos siempre te esperan. Vamos a los de PAMI, no a los que salen 60 mil pesos o más, y vemos el cariño con el que se los trata", expresó emocionado.

Casi al borde las lágrimas, Amigorena reveló que su amor por los abuelos viene de su infancia. "Siempre tuve debilidad por la gente mayor. Fui criado por mi abuela, dormí con ella en la misma cama hasta los 12/13 años hasta que a los 16 nos separaron y me fui a dormir solo. Tuve un vínculo muy férreo, era una asociación ilícita amorosa", confesó.

Su relato le dio pie a Jorge Rial para preguntar por su propuesta indirecta a Mirtha Legrand hace años atrás en su programa, cuando la invitó a compartir su vida juntos . "Se la perdió Mirtha. En ese momento estaba cargado de paciencia, de ganas de viajar, de comer rico. Le propuse irnos de viaje juntos. Alguien que le de cariño, compañía. Yo hubiese sido un compañero. Hubiera tenido un muy buen vinculo con Juanita y Nacho", bromeó, entre risas.

Y enseguida, imaginó cómo sería su vida junto a la conductora. "Viviríamos en casas separadas. Yo preferiría independencia, visitarnos pero no todos los días para extrañarnos", agregó mientras aseguró que "Mirtha siempre fue una señora muy buena moza".

Tras advertir que el teatro y los recitales van a ser las últimas disciplinas en volver una vez que se levante la cuarentena, Amigorena habló de las nuevas habilidades que descubrió a partir del encierro: "Ahora estoy empezando a cocinar. La cuarentena te pone a prueba para hacer cosas que no harías en otras situaciones. A mí siempre me gusto la cocina. Cuando se pueda vamos a hacer cenas 'puertas adentro'. Vamos a ir a las casas y cocinar para la familia".