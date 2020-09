La dura advertencia de Mica Viciconte a Florencia Torrente sobre su relación con Tyago Griffo

14 de septiembre de 2020 • 13:53

Tras su debut en la pista del Cantando 2020, Mica Viciconte charló con Los ángeles de la mañana y habló de todo: la devolución que obtuvo del jurado, su eterna pelea con "La Bomba Tucumana" y su reencuentro con Laurita Fernández, otra de sus archienemigas desde la época de Combate.

"Si me pinchan sale la Micaela enojona, pero si no soy así. Yo pensé que no sacaba más de un dos, yo estaba chocha, eh. Mi miedo era olvidarme la letra. Era re difícil, me re costó aprenderla porque es súper rápida", comentó sobre su performance del viernes en el certamen producido por LaFlia.

En cuanto a su eterna rivalidad con Gladys, "La Bomba Tucumana", la participante habló sobre su polémica imitación años atrás en Combate e hizo un mea culpa. "No fue bullying. Ella le hizo bullying a Fabián (Cubero) cuando se burló de la voz. Yo estaba trabajando en un certamen, recién arrancaba en esto y me decían: 'Ponete esto, hace esto'. Por supuesto que ahora todo cambió y yo no lo haría. Maduramos en ese sentido, no lo haría de vuelta", explicó.

Si bien aún no se la cruzó en la pista, la mediática no descarta un nuevo encontronazo entre ellas. "Yo nunca dije que no la conocía. Dije que no escuchaba sus canciones porque escucho Agapornis, otros temas. Se ve que le molesto eso, pero yo nunca la quise ningunear", expresó sobre los motivos que la enfrentaron con la intérprete tucumana.

Sin embargo, su mala onda no es sólo con la cantante. El comentario que su hijo Tyago Griffo hizo sobre Flor Torrente -"es una muñequita", dijo- despertó cierto malestar en la rubia, que es íntima amiga de la actriz: "Hay que madurar, los tiempos cambiaron. Flor es mi amiga y le dije que nuestra amistad se terminaba acá si arrancaba una relación con él. Yo tengo que aprobarla", lanzó contundente. Y enseguida aclaró: "Flor es una mina que labura, que va para adelante, súper independiente".

Tras confesar que jamás imaginó que iban a ser tan amigas, la panelista de El show del problema confesó que tienen un montón de cosas en común, inclusive su nula relación con Julieta Prandi. "No la odiábamos. Nos quedó un grupo súper lindo, pero ella no se hizo amiga. Cada una tiene sus mambos y sus quilombos. Yo trabajé con ella en Incorrectas y tuve la mejor. Después me tocó la temporada y pasó esto", reveló.

De Brito aprovechó su comentario para indagar sobre cómo quedó la relación con las expanelistas del ciclo de Moria Casán. "Es imposible trabajar con siete mujeres y llevarse bien con todas. ¿Ahí se llevan todas bien?", preguntó Viciconte irónica. Y lejos de desmentir los rumores de conflicto, advirtió: "Yo me llevaba bien con las que había un respeto. A Moria la adoro pero no me sale ser chupa medias. Tengo la mejor y me encantó lo que me dijo el otro día, me sorprendió".

Por último, la pareja de Fabián Cubero hizo referencia a su reencuentro con Laurita Fernández, con quien mantiene una clara enemistad desde su paso por el reality de juegos de elnueve. "Laura ya estuvo en la posición de conductora cuando yo era participante en Combate y también nos llevábamos mal. Pero delante de cámara somos profesionales. Yo fui re tranquila. Me parece que habla también de una madurez, uno se cansa de pelear", reflexionó.