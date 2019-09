A horas del estreno de Pequeña Victoria, Luciano Castro habló sobre su rol como padre Fuente: Archivo

16 de septiembre de 2019 • 19:33

Luciano Castro está eufórico con el estreno de Pequeña Victoria, la tira que comienza hoy y que se verá de lunes a jueves a las 22.15, por Telefe. "Me parece interesante contar estas nuevas maternidades y paternidades", dijo en Cortá por Lozano.

El actor contó que es de los primeros en llegar a las grabaciones y que le resulta fácil estudiar los libretos: "Tengo muy buena memoria y no me olvido la letra. Además, suelo hacer dibujitos en los libros, justo donde está el conflicto. Como tengo memoria fotográfica, ya me queda".

Castro recordó también que estudió con Raúl Serrano, que le enseñó un método de trabajo que le resulta muy bien. "Te preguntás de dónde viene el personaje, hacia dónde va, objetivos", explicó. Confeso fanático del absurdo y el humor negro, reveló: "Empecé a estudiar teatro porque quería ser como Diego Capusotto. Era fanático del programa Cha cha cha, de ese primero que hizo Alfredo Casero, en el '92. De verdad me puse a estudiar teatro pensando en hacer eso. Me gusta mucho el grotesco. Pero se nota que no soy gracioso".

Además, Luciano se emocionó mucho al ver, en video, un saludo de sus hijos, Esperanza y Fausto, fruto de su relación con Sabrina Rojas. "Falta mi hijo mayor, Mateo, que pronto cumple 18 años y debe estar estudiando. Tengo muchas culpas como padre, con respecto a Mateo", aseveró. "Yo era muy joven, tenía 26 años. Muchas veces lo llevaba a grabar conmigo y se quedaba con las maquilladoras, gente de mantenimiento, productores, directores. Pero sé que entendía que era lo que tenía para darle en ese momento".

"Un día me dijo: 'Gordo, tenemos que hablar'. Porque es mucho más maduro que yo", siguió el actor. "En un momento, los hijos dejan de callarse y eso está bueno. Pero él no tiene conflictos; el conflicto es mi culpa. Por suerte es muy maduro y tiene una madre brillante", contó sin esconder las lágrimas que se asomaban en sus ojos. "Si, me emociono, ¿y qué?", sonrió.

Castro adelantó, además, que en verano va a hacer una comedia, Desnudos, con su mujer Sabrina Rojas, Gonzalo Heredia, Brenda Gandini y Mey Scapola."Vamos todos los veranos a Mar del Plata y ésta vez, también a trabajar", marcó.