23 de octubre de 2020 • 18:18

Nicole Neumann tuvo días turbulentos luego de los rumores sobre el embarazo de Mica Viciconte, actual pareja de su ex, Fabián Cubero. Si bien por el momento la mediática no confirmó si se encuentra en la dulce espera, sí dejó en claro sus ganas de ser mamá, y ante las especulaciones, la modelo aprovechó la ocasión para tirarle un palito al exfutbolista. "Si vos no podés darles de comer o pagar un colegio a tres nenas, no vas a traer otra criatura a la vida", dijo, dando a entender que Cubero no le pasa la suma de dinero correspondiente por mes en lo referido a alimentos.

En su debut como panelista de Pampita Online, Viciconte habló al respecto y la conductora y archienemiga de Neumann, Pampita Ardohain, también se dio el lujo de sentar posición. "Tener un hijo no tiene que ver con lo económico", aseveró, dejando atrás toda la empatía que había demostrado en el último tiempo con Neumann.

Esta tarde, Nicole hizo referencia a los dichos de Pampita y fue tajante. "Es muy fácil para alguien que tiene un arreglo económico en dólares de por vida opinar algo así. Cuando uno está en otra situación analiza mucho más traer otro hijo al mundo si no le podés dar de comer o pagar una educación como corresponde. Es muy fácil cuando uno está en un contexto fuera de la realidad opinar desde ahí. Se ve que se le acabó la sororidad", disparó sin filtro en Hay que ver.

Tras estar de acuerdo con Pampita acerca de que "nadie tiene que consultar a nadie para ser padre", Nicole advirtió: "Yo hablo de la gente con la que yo tengo cercanía y contacto. De otra gente no opino", dando a entender que conoce muy bien la situación económica de su ex.

Al parecer, a partir de esto, la rivalidad entre las modelos volvió a resurgir y la panelista de Nosotros a la mañana aseguró que no volvería a ir al programa de su colega nuevamente. "Ya después del desafortunado momento que viví dije que no, la próxima me lo ahorro. Yo cuando invito a alguien a mi casa lo trato bien y espero lo mismo del otro lado; si eso no sucede, la próxima, cuando me vuelven a invitar, digo que no y listo. ¿Para qué pasarla mal? Yo hubiera tenido 500 temas para hacerla sentir incomoda, pero la verdad que decidí tomar otra postura. No fue igual del otro lado", recordó sobre el intercambio que tuvieron las modelos en 2017.

Mientras advirtió que no vio a Viciconte como panelista, aseguró que tampoco se la cruzó en el canal: "Miro solo tele a la noche y miro series, así que no sabría decirte. Estoy enfocada en mi trabajo, en mis hijas, no me cruzo con nadie", indicó mientras aprovechó para desmentir que sus camarines estén enfrentados: "Mi camarín esta al lado del ascensor, no tengo a nadie enfrente".

"Esto no es vivir, es existir"

Poco antes de expresar su enojo con Pampita, Nicole hizo un curioso comentario que dejó perplejos a sus compañeros de Nosotros a la mañana, el programa de eltrece en el que se desempeña como panelista.

"Esto no es vivir, es existir, ¿o no? Trabajamos todos los días, volvemos a casa y al día siguiente se repite lo mismo. No podemos planificar nada", se quejó la modelo. Pero enseguida aclaró: "Igual estoy agradecida porque al menos tenemos trabajo".